Il Consiglio regionale approva risoluzione tutela made in Italy

Con il documento si impegna il Governo regionale ad attivarsi presso tutte le competenti sedi istituzionali nazionali ed europee affinché venga avviato un percorso di revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari

Il Consiglio regionale della Basilicata, riunitosi nel pomeriggio di oggi, dopo la comunicazione del presidente del Consiglio, Marcello Pittella, riguardante la revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, ha approvato all’unanimità una risoluzione sull’argomento, firmata dal centrodestra e illustrata dal consigliere Michele Napoli.

Con l’atto si impegna il Presidente e la Giunta ad attivarsi presso tutte le competenti sedi istituzionali nazionali ed europee affinché venga avviato un percorso di revisione della disciplina unionale sull’origine doganale dei prodotti agricoli ed alimentari, con particolare riferimento all’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013. Inoltre, a promuovere, anche attraverso il Comitato europeo delle Regioni, la Conferenza Stato-Regioni ed ogni altra sede istituzionale utile, iniziative finalizzate a rafforzare il principio della trasparenza e della corretta informazione ai consumatori sull’effettiva provenienza dei prodotti agroalimentari.

L’atto impegna, inoltre, il Governo ad avviare interlocuzioni con i Parlamentari europei eletti nella circoscrizione meridionale affinché sostengano iniziative legislative e politiche orientate alla tutela dell’autenticità del Made in Italy agroalimentare e a sostenere ogni iniziativa utile a valorizzare le produzioni agricole ed agroalimentari realmente espressione dei territori italiani e lucani, contrastando fenomeni di falsa evocazione dell’origine e pratiche suscettibili di generare confusione nei consumatori.

Infine, il documento impegna l’Esecutivo a promuovere campagne istituzionali di sensibilizzazione sul valore della trasparenza, della tracciabilità e della qualità delle filiere produttive regionali e a trasmettere la risoluzione al Parlamento europeo, alla Commissione europea, al Governo italiano, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai Parlamentari europei eletti nella circoscrizione di riferimento ed alle principali organizzazioni agricole e produttive nazionali e regionali.

Sull’argomento sono intervenuti i consiglieri Michele Napoli, Gianuario Aliandro, Nicola Massimo Morea, Francesco Fanelli. Negli interventi è stato evidenziato come le regole attuali sull’attribuzione dell’origine dei prodotti, basate sull’ultimo Paese di trasformazione, contribuiscano, soprattutto nel settore agroalimentare, a generare disorientamento nei consumatori rispetto alla reale provenienza dei prodotti.

Dopo la richiesta di Lacorazza di anticipare la discussione della Pdl “sul sostegno finanziario al SSN” a firma di Lacorazza, Cifarelli e Marrese l’Assemblea si è confrontata sul tema del Fondo sanitario nazionale. Con gli interventi dei consiglieri Napoli, Morea, Pittella è stata affrontata l’esigenza di una diversa impostazione dei criteri di riparto del Fondo stesso, collegandosi anche ad altri settori in cui la distribuzione delle risorse tra territori rappresenta un fattore determinante. Sarà necessaria, è stato evidenziato, una sintesi politica oltre gli steccati ideologici per una sanità sostenibile a garanzia dei cittadini lucani.

Infine, sono state iscritte alcune mozioni. La prima di Casino sulla tutela e valorizzazione dei siti archeologici della Magna Grecia nel territorio di Metaponto-Bernalda, poi a seguire due di Leone sull’istituzione di una zona franca energetica per la Basilicata e su iniziativa per valorizzazione delle tavole Heraclea e di esposizione stabile presso il Museo Archeologico della Siritide di Policoro. A seguire anche quella di Lacorazza sulle misure straordinarie per autonomie economica e inserimento lavorativo per le donne vittime di violenza e di Chiorazzo relativa a iniziative per il rafforzamento delle garanzie di trasparenza, imparzialità, prevenzione dei conflitti di interesse.