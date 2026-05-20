Il Comune di Paterno conferma il “Bonus nascite” anche per il 2026

L’Amministrazione comunale di Paterno, per il terzo anno consecutivo, conferma il proprio impegno concreto a sostegno delle famiglie e della natalità attraverso il contributo denominato “Bonus nuovi nati e minori adottati – anno 2026”.

È stato infatti pubblicato l’Avviso, destinato ai nuclei familiari, anche monogenitoriali, residenti nel Comune di Paterno, che prevede l’erogazione di un contributo economico una tantum pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o minore adottato nel corso dell’anno 2026, indipendentemente dal valore della Certificazione Isee. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze, che devono essere inoltrate tramite sezione dedicata sul sito internet istituzionale del Comune di Paterno, è fissato per il 31 gennaio 2027.

L’iniziativa, che trova copertura finanziaria in un’apposita scheda della programmazione dei fondi Ripov Servizi del PO Val d’Agri, approvata dall’esecutivo comunale, rappresenta una misura di sostegno economico pensata per accompagnare le famiglie in una fase importante della loro vita, contribuendo ad alleggerire le spese legate alla nascita o all’adozione di un figlio e promuovendo, allo stesso tempo, politiche attive a favore della natalità e della permanenza delle giovani famiglie sul territorio comunale.

“Confermare per il terzo anno consecutivo il Bonus nascite significa dare continuità a una scelta politica chiara e concreta – dichiara il Sindaco di Paterno, Tania Gioia –. Vogliamo essere vicini alle famiglie non solo con parole, ma con azioni tangibili che testimoniano l’attenzione dell’Amministrazione verso chi decide di costruire il proprio futuro a Paterno. Investire nelle nuove generazioni significa investire nel futuro della nostra comunità”.

“Questa misura – aggiunge il Sindaco – nasce dalla volontà di incentivare la natalità, sostenere i nuclei familiari e favorire il radicamento della popolazione sul territorio comunale. In un momento storico in cui molti piccoli comuni affrontano il tema dello spopolamento, riteniamo fondamentale mettere in campo strumenti capaci di rafforzare il senso di comunità e offrire un sostegno concreto ai cittadini”.

“Un paese che accoglie bambini è un paese che sceglie di avere un futuro. Con il Bonus nascite e con il nuovo asilo nido comunale, ormai in fase di completamento, Paterno manda un messaggio chiaro: qui crediamo nelle famiglie, nella vita e nelle nuove generazioni. Perché ogni bambino nato o adottato è una speranza in più per tutta la nostra comunità”.