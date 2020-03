Il Comune di Calvello vicina alle famiglia e agli studenti con un contributo economico

Da sempre vicina alle famiglia e agli studenti creando loro occasioni e opportunità di apprendimento e confronto, l’Amministrazione Comunale di Calvello non dimentica in questo momento le proprie famiglie , che affrontano con non poche difficoltà la sfida della didattica a distanza.

“Molte nostre famiglie hanno difficoltà a scaricare gli applicativi che consentono di seguire le lezioni a distanza perché hanno connessioni mobili spesso difficili. Non potevamo non aiutare , dopo gli anziani e le persone malate, le famiglie che con bambini e ragazzi sono impegnate già molto nel supporto didattico in assenza dell scuola. Questo contributo vuole essere il segnale, che anche nelle difficoltà siamo uniti e nessuno può e deve rimanere indietro”. Questo il commento del sindaco Maria Anna Falvella che ribadisce l’unanime approvazione della iniziativa da parte di maggioranza e minoranza. ” in emergenza deve prevalere il senso di unione. Costruiamo ponti sugli obiettivi comuni. Solo insieme usciremo da questa guerra”

—— dalla pagina facebook del Comune di Calvello——

🌀TUTTI IN RETE, NESSUNO INDIETRO 🌀

🟢 In questo momento di Emergenza Sanitaria, al fine di garantire la possibilità di accesso alla DIDATTICA A DISTANZA a tutti gli STUDENTI 👨‍🎓 , l’Amministrazione Comunale concede un CONTRIBUTO economico straordinario 💴





🟣 Sono ammesse tutte le FAMIGLIE residenti a Calvello con studenti iscritti alle scuola primaria, secondaria e università 🏫

👉Nello specifico i contributi che saranno erogati a famiglia:

✅ 20 € al mese, da Aprile ad Agosto 2020 per tutti

✅ 10 € al mese, da Settembre a Marzo 2021 per tutti e 20 € per coloro che presentano ISEE sotto i 10.000 €

👉 L’erogazione del contributo avverrà nelle seguenti modalità:

✔Prima tranche a ottobre 2020 dietro presentazione delle bollette da aprile ad agosto

✔Seconda tranche a maggio 2021 dietro presentazioni delle bollette da sett a marzo 2021