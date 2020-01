Il centro Sportivo “R5” lancia il progetto “Olimpiadi della Valle”

Send an email





Martina, Raffaella, Mario e Rocco.

Nasce da loro l’ambiziosa idea de “Le Olimpiadi della Valle”.

Il centro sportivo R5 di Villa D’Agri ha prodotto questo nuovo e davvero interessante progetto che mira a coinvolgere tutti i comuni del comprensorio.

Attraverso un comunicato e una breve videopresentazione, gli organizzatori spiegano che intendono estendere il modello vincente del “Torneo dei Rioni”, manifestazione che è riuscita quasi miracolosamente ad attivare la partecipazione e l’entusiasmo di donne e uomini di ogni singola contrada del comune di Marsicovetere.

Tradizioni, usi, costumi, simpatiche e antiche rivalità hanno riattivato la magia della condivisione.

Ebbene, anche al tempo della società “liquida” e dei social media, pare che qualcuno abbia ancora voglia di riscoprire il sacro valore dello stare insieme.

Ora c’è da fare un salto di qualità, un upgrade: provare ad uscire fuori dai confini del Comune di Marsicovetere e proporre un’occasione unica di crescita per tutta la val d’agri.

Lo Sport è il punto di partenza, il fattore aggregativo per eccellenza, ma quest’iniziativa vuole offrire un contributo ancora più ampio: unire le forze per aumentare le energie e la capacità attrattiva dell’intero comprensorio, anche dal punto di vista turistico.

Con queste finalità, Lunedì 13 Gennaio alle ore 19, presso la sala consiliare del “Municipio 2”di Villa D’Agri, Rocco Albano e soci racconteranno le loro idee ai cittadini.

L’iniziativa è stata accolta con interesse da tutti gli amministratori della Val D’Agri, in primis dal Sindaco del Comune di Marsicovetere.

D’altro canto, una sinergia con le amministrazioni comunali e un contatto diretto con le associazioni attive sul territorio, risulteranno elementi fondamentali per la buona riuscita di questa scommessa così ambiziosa.

Staremo a vedere.

Qui di seguito, intanto, il testo dell’invito alle Istituzioni da parte del centro sportivo “R5” ed il documento di videopresentazione dell’iniziativa.

“Alla cortese attenzione del Signor Sindaco e degli Assessori,

Oggetto: Invito di partecipazione all’evento “Olimpiadi* della Valle” .

La presente per porgerVi formale invito alla presentazione del progetto “Olimpiadi* della Valle” che si terrà in data 13/01/2020 dalle ore 19:00, presso:la Sala Consiliare del Comune di Marsicovetere, Municipio 2.

Si tratta di un’ iniziativa, nata per promuovere non solo l’attività sportiva, ma anche quella di far conoscere e valorizzare le proprie strutture sportive, i percorsi naturalistici, paeseaggistici e storici presenti nei Comuni coinvolti nel progetto.

Pertanto con le “Olimpiadi* della Valle” si è voluto puntare sul concetto di aggregazione attraverso lo sport , che ha un ruolo fondamentale nel forgiare l’identità delle persone e nel contribuire al rafforzare lo spirito di comunità al fine di sentirsi ed identificarsi sempre più “Cittadini della Valle” .

Il Centro Sportivo RS confida nella Vostra sensibilità e disponibilità ad accogliere la proposta del nostro progetto.”