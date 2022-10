“Il borgo si racconta”, a Marsicovetere le giornate FAI d’Autunno il 15 e 16 ottobre

Una piacevole passeggiata nel borgo antico, tra stradine in pietra, archi secolari, meandri di vicoli e vicoletti, scorci di magia e storia, vi catapulteranno in una realtà dove il tempo sembra essersi fermato. I musei, le fucine, le cantine, le antiche botteghe, la memoria narrante dei nostri artigiani faranno da corollario al percorso intrapreso. Per gli amanti del palato, non mancheranno prodotti tipici locali e sapori di ieri.

L’ associazione ALBA vi accompagnerà in questo magico e fiabesco percorso.

Un servizio navetta vi riporterà al punto di accoglienza.

https://fondoambiente.it/luoghi/borgo-di-marsicovetere?gfa

PER INFO 338 1204171