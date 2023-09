Il bilancio dei controlli della Gdf

Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di perlustrazione e controllo del territorio, disposta nella stagione

estiva dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Matera, i finanzieri, con l’apporto delle

unità cinofile del Gruppo di Matera, hanno effettuato numerosi controlli nelle località a maggior flusso turistico,

sulle principali arterie stradali e presso i terminal bus della provincia.

Nel corso delle suddette attività le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo

complessivamente gr. 280 di sostanze stupefacenti, tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, segnalato n. 84

persone alle competenti Autorità Prefettizie per il possesso per uso personale di droghe e denunciato all’A.G. nr.

3 soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del corrente anno, sempre in materia di stupefacenti, sono stati eseguiti complessivamente 136 interventi.

Le operazioni di servizio hanno consentito di sequestrare gr. 14.905 di eroina, gr. 5.122 di marijuana, gr. 1.469

hashish e gr. 1.197 di cocaina, nonché di segnalare alle Prefetture competenti 119 soggetti detentori di

modiche quantità di droga per uso personale e di denunciare

all’autorità giudiziaria di 24 persone, di cui 6 tratte in stato di arresto, per detenzione di droghe ai fini

dello spaccio.