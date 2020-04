Il bel gesto del Comune di Marsicovetere: alloggio gratis per il personale sanitario

L’amministrazione comunale di Marsicovetere in una situazione di emergenza sanitaria, che ha colpito l’Italia intera, ha avviato l’iter con un Hotel locale per una convenzione finalizzata a consentire il pernottamento gratuito del personale sanitario risiedente in comuni non limitrofi a quello di Marsicovetere o in regione diverse dalla Basilicata.

Riportiamo le parole del Sindaco Marco Zipparri in un post facebook sul suo profilo:

In un momento particolarmente intenso per i medici e gli operatori sanitari dell’OSPEDALE DI VILLA D’AGRI ”San Pio da Pietrelcina”, ho voluto insieme all’Amministrazione Comunale che rappresento, offrire loro, la disponibilità di una struttura ricettiva alberghiera consentendo gratuitamente il pernottamento al personale sanitario che risiede in Comuni non limitrofi a quello di Marsicovetere o in regioni diverse dalla Basilicata e che incontra difficoltà per raggiungere, al termine dei turni lavorativi, la propria residenza e/o domicilio.