Il 5 agosto la sesta edizione del Festival dell’800 a Moliterno

Il più grande pittore lucano dell’Ottocento, un uomo colto, visionario, progressista. Amante della luce e delle storie. Profondo indagatore dello spirito umano, cultore della bellezza femminile che risplende nei suoi splendidi ritratti: è Michele Tedesco il protagonista della sesta edizione del Festival dell’800 che si terrà a Moliterno il 5 agosto.

Un’iniziativa che da anni porta in primo piano la storia degli uomini illustri e del secolo d’oro di Moliterno, quando il comune della Val d’Agri era crocevia di merci e pensieri, luogo di nascita di intellettuali e politici di rango. Un’operazione portata avanti dal Comune di Moliterno insieme all’Associazione “Ferdinando Petruccelli della Gattine” che supporta l’amministrazione nelle attività di divulgazione e animazione culturale.

Michele Tedesco ha saputo affermarsi nel panorama artistico italiano dell’Ottocento senza mai perdere il legame con la sua terra. La sua è anche la storia di una famiglia che tanto ha rappresentato per Moliterno e per la Basilicata risorgimentale: cugino di Giacomo Racioppi, crescono entrambi nel solco della formazione liberale impartita loro dallo zio, l’Abate Antonio Racioppi, figura imprescindibile nella loro vita.

A Moliterno Michele Tedesco è tornato con alcune delle sue opere più importanti grazie all’importante investimento culturale della Fondazione Aiello, proprietaria della rete MAM che nel suo circuito museale comprende anche il “Museo Michele Tedesco e dell’Ottocento Lucano”. Proprio in occasione del Festival, nel corso dell’apertura straordinaria di mercoledì pomeriggio, verrà presentata al pubblico una nuova acquisizione che arricchisce ulteriormente il patrimonio del Museo.

Il programma della giornata prevede visite guidate alle opere di Tedesco custodite a Spinoso, nella Cappella di San Rocco e al Museo MAM, una mostra a cura del Liceo Artistico di Maratea, la tavola rotonda di approfondimento a cura dell’Università di Salerno e infine rappresentazione teatrale “Sogno sulle ali di viaggiatori aerei”, nel castello medievale, con la partecipazione straordinaria di Raffaele Tedesco, musicista e cantautor, discendente del celebre pittore.

Il programma:

Ore 10.30 – Spinoso

Visita guidata alla Cappella di San Rocco, custode della Sacra Famiglia con San Rocco orante di Michele Tedesco.

Ore 17.00 – Moliterno

Visita guidata al Museo Michele Tedesco e dell’Ottocento Lucano con ingresso gratuito.

Ore 18.30 – Atrio del Municipio, Palazzo Giliberti

Tavola rotonda a cura dell’Università di Salerno:

“Quadri di guerra. Michele Tedesco, la Basilicata, i pittori soldato. Storie, uomini, immagini”, con studiosi ed esperti per approfondire il valore storico e artistico dell’opera del maestro lucano.

Ore 18.30 – Bibliomediateca “G. Racioppi” di Moliterno

Inaugurazione della mostra dedicata a Michele Tedesco, realizzata dal Liceo Artistico dell’I.I.S. “Giovanni Paolo II” di Maratea, visitabile fino al 31 agosto

Ore 21.30 – Castello Medievale

Rappresentazione teatrale “Sogni sulle ali di viaggiatori aerei”, un viaggio tra le opere di Michele Tedesco attraverso autonarrazioni, musica e teatro, con la partecipazione straordinaria del cantautore Raffaele Tedesco.

Associazione Ferdinando Petruccelli della Gattina