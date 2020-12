Il 29 dicembre conferenza stampa del presidente Bardi

Martedì 29 dicembre, alle ore 12 , nella sala Inguscio, a Potenza, si terrà la tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

La conferenza stampa si svolgerà tenendo conto delle prescrizioni indicate dal ministero della Salute per ridurre il rischio contagio da Covid 19.

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta straordinaria, ai sensi dell’art. 32, comma l, dello Statuto regionale, alle ore 10:30 di martedì 29 dicembre 2020, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4, per discutere della proposta di legge di iniziativa dei gruppi del centro sinistra “Riforma dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.).

L’Assemblea continuerà poi, in seduta ordinaria, a partire dalle ore 13 per l’esame di una serie di mozioni, l’attività ispettiva, eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari e il dibattito conseguente alla comunicazione del Presidente della Giunta regionale sull’esito

delle trattative con le compagnie petrolifere.

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.basilicatanet.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.