Il 27 gennaio verrà dedicata una cima del Monte Sirino a Fabio Limongi. La commemorazione del Parco Appennino Lucano

Il 27 gennaio di un anno fa ci lasciava Fabio Limongi. Dotato di grande amore per la montagna, esperta guida in escursionismo, istruttore della ‘’Scuola Sci Monte Sirino’’, gestore di impianti sciistici, tecnico impegnato nel soccorso alpino, Fabio faceva diventare la montagna una casa per tutti grazie alla sua esperienza e al suo forte senso altruistico.

Il comune di Lauria, a distanza di un anno dalla sua scomparsa, intende dedicare una cima del Monte Sirino al caro Fabio con una cerimonia che si terrà giovedì 27 gennaio alle ore 11.00 in località Conserva di Lauria.

Il Commissario del Parco, Giuseppe Priore, parteciperà alla commemorazione in rappresentanza dell’Istituzione che aveva sempre riconosciuto in Fabio un riferimento non solo per la montagna che tanto amava ma anche per l’impegno rivolto al territorio, alla natura e al turismo cui si dedicava con dedizione e maturità civile.