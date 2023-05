Il 27 e 28 maggio Naturarte Basilicata sui sentieri del Parco Appennino Lucano per il Centenario dei Parchi

“Il futuro delle aree protette tra natura, cultura, comunità”: il 27 e 28 Maggio una due giorni a cura del Parco Nazionale Appennino Lucano.

A cento anni dall’istituzione dei primi Parchi Nazionali italiani, tra la Montagna grande di Viggiano, le Murge di Sant’Oronzo e l’area archeologica di Grumentum, incontri e attività sui sentieri dei parchi naturali lucani per raccontare la cura del paesaggio come strategia per costruire il futuro dei territori.

Tre proposte di escursione pronte a guidarvi tra santuari, siti archeologici e corsi d’acqua e raccontarvi la ricchezza del patrimonio culturale di questa area protetta.

SABATO 27 MAGGIO, alle ore 17:00, verso il Sacro Monte di Viggiano, con partenza da Piazzale Bonocore (lunghezza 3km AR);

DOMENICA 28 MAGGIO, alle ore 10:30, lungo il Fiume Agri;

DOMENICA 28 MAGGIO, alle ore 16:30, nel sito archeologico di Grumentum.

Per iscriversi alle attività: https://forms.gle/g8cxioBz8TUuRbrS9

Pagina facebook Naturarte Basilicata.

Locandina con tutti gli eventi: