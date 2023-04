Il 25 aprile a Paterno il convegno “Raffaele Cimetti – Percorso storico di liberazione di un illustre paternese”

Martedì 25 aprile in Basilicata, nel Comune di Paterno, si terrà una interessante giornata sul tema: “Raffaele Cimetti: percorso storico di liberazione di un paternese”.

La giornata, organizzata dalla Fondazione Nuova Specie ETS, con il patrocinio del Comune di Paterno, intende celebrare una storia concreta di liberazione individuale: quella di Raffaele Cimetti, illustre presidente della Fondazione Nuova Specie ETS.

Si tratta di una testimonianza concreta che ripercorrerà venticinque anni dell’odissea di Raffaele Cimetti, dalla Basilicata, alle Marche, alla Puglia: una storica “liberazione”, graduale e progressiva, dai condizionamenti insiti nel punto di vista della cultura contadina, dalle limitazioni legate al punto di vista sociologico, dalle morse schiavizzanti del “Faraone Finanziario”, per approdare ad un punto di vista nuovo e globale, adatto al mutamento antropologico in atto e al dilagante “disagio diffuso”.

Da circa un anno, l’illustre Raffaele Cimetti è Presidente della prestigiosa Fondazione Nuova Specie che vanta una ricca rete nazionale di Associazioni e di iniziative teorico-prassiche che prefigurano e realizzano una nuova Weltanschauung, espressa in opere artistiche di WeltanschArt all’interno del Villaggio Quadrimensionale della Fondazione, sito a Troia (FG).

La giornata avrà inizio alle ore 11,00 con un corteo festoso da piazza Isabella Morra, per le vie del paese, allietato dalla presenza di trampolieri, artisti di strada provenienti dalle Marche e musicisti materani.

Alle ore 16,00 si terrà, presso la sala Consiliare del Comune, un convegno sul tema “Raffaele Cimetti: percorso storico di liberazione di un paternese” all’interno del quale interverranno: Tania Gioia, sindaco del Comune di Paterno; Antonio Cimetti, osteopata e fisioterapista lucano; Victoria Löffelholz, membro del CDA della Fondazione Nuova Specie; Raffaele Cimetti, presidente della Fondazione Nuova Specie; Mariano Loiacono, fondatore della Fondazione Nuova Specie.