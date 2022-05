Il 18 maggio a Villa d’Agri la “Carovana della Prevenzione”. Screening gratuiti per le donne

Il programma itinerante di promozione della salute femminile che parte da Roma è organizzato da Susan Komen Italia in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS di Roma e giungerà in Basilicata a Potenza e Villa d’Agri.

Durante la giornata saranno effettuate prestazioni cliniche GRATUITE per la diagnosi e la prevenzione alle donne, che per età o altri motivi, non sono incluse nei programmi di screening offerti dalle Regioni. L’evento patrocinato dall’Istituto Superiore di Sanità ha già promosso giornate in 16 regioni italiane offrendo gratuitamente oltre 30.000 esami diagnostici e prestazioni specialistiche di prevenzione.

Il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri: “durante la giornata di mercoledì 18 maggio a Villa d’Agri si avrà la possibilità di effettuare gli esami di diagnostica senologica per la diagnosi precoce dei tumori al seno e ginecologici. Un grazie dall’Amministrazione comunale ad Adele Sanchirico che ci ha proposto con il suo impegno, l’iniziativa portandola nella piazza della Val d’Agri.

Le attività di sensibilizzazione continueranno così come avevamo annunciato nelle linee programmatiche”.