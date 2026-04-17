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Eventi in Basilicata

Il 18 aprile a Villa d’Agri il concerto “Serenata“ con Sofia Pace e Valentino Bianconi

Foto di Redazione Redazione
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Nuovo appuntamento del Festival Appennino Mediterraneo che sabato 18 aprile 2026 proprone un nuovo spettacolo a Villa d’Agri di Marsicovetere.

Ideato e realizzato da Fondazione Appennino in collaborazione con comuni ed istituzioni pubbliche e private, il Festival Appennino Mediterraneo  F.A.Me. si pone il principale obiettivo di portare offerta artistica alle comunità locali che risiedono principalmente nei paesi interni, in periodi dell’anno non estivi.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Marsicovetere  e BCC Basilicata porta in scena il concerto “Serenata“. Sul palco i cantanti Sofia Pace e Valentino Bianconi, accompagnati dagli Almalatina e Meridies String Quartet, con la voce recitante di Nicole Millo.

Appuntamento per le 19.30 al Centro sociale di Villa d’Agri.

 

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