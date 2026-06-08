Il 14 giugno “Giornata mondiale del Donatore 2026”, per Avis Marsicovetere doppio appuntamento

E’ così siamo giunti al 14 di Giugno. Un appuntamento molto importante e molto sentito da parte di tutti i Donatori. Infatti il tema scelto da Avis è in linea con lo slogan ufficiale della campagna 2026 del World Blood Donor Day dell’Organizzazione mondiale della sanità.

“One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives” (“Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite”), pone l’umanità al centro di ogni donazione di sangue, suggerendo che ogni atto è portatore di compassione, solidarietà e cura per il prossimo.

Ispirato dall’idea che tutti possano riflettersi in una singola goccia, il claim dell’Oms eleva la donazione di sangue da semplice atto medico a gesto profondamente umano, sottolineando come ogni donazione contribuisca a formare un’ancora di salvezza che protegge tutti noi.

Gli obiettivi della campagna Avis e Oms di quest’anno sono: promuovere una crescita sostenuta delle donazioni di sangue regolari, volontarie e non retribuite in tutto il mondo, sostenendo l’accesso equo a sangue sicuro e a sistemi sanitari resilienti; sensibilizzare sulla necessità critica di donazioni di sangue e plasma e sul loro impatto salvavita, ispirando al contempo una nuova generazione di donatori; evidenziare il contributo vitale dei donatori di sangue alla salute e al benessere e promuovere i valori di solidarietà, umanità e responsabilità collettiva; mobilitare i governi e i partner di sviluppo affinché investano e sostengano i programmi nazionali di raccolta del sangue, con l’obiettivo di raggiungere l’accesso universale a trasfusioni di sangue sicure.

Questo è ciò che ha espresso anche la nostra Presidente Regionale di Avis durante la 92^ Assemblea Generale che si è tenuta dal 29 al 31 maggio presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina in provincia di Rimimi.

La Basilicata protagonista, dunque, grazie alla nostra Presidente, Elena Nolè (nella foto), che è intervenuta in rappresentanza della delegazione lucana, accompagnata da altri 30 volontari delle AVIS del territorio.

Nel suo intervento ha voluto evidenziare il grande lavoro svolto nel corso del 2025, un anno che racconta una straordinaria storia di impegno, partecipazione e solidarietà.

“I dati dell’anno 2025 non sono fredde cifre da bilancio, ma rappresentano un vero e proprio miracolo di resistenza sociale, civile e associativa.”

“Nell’ultimo anno grazie a un tessuto umano eccezionale, abbiamo garantito ben 19.823 donazioni totali, così suddivise:

17.920 donazioni di sangue intero;

1.674 donazioni di plasma;

229 donazioni di piastrine

Numeri che non raccontano semplicemente un risultato, ma migliaia di gesti di generosità che ogni giorno fanno la differenza.

I donatori sono veri Eroi, perché con la loro scelta consentono a un’altra persona di vivere.

Grazie a tutti i volontari, ai donatori e alle AVIS della Basilicata che rendono possibile questo straordinario esempio di solidarietà” (Fonte Facebook – Avis Regionale Basilicata).

Ogni impegno rappresenta la volontà di contribuire a qualcosa di più grande: uno sforzo condiviso per rafforzare le scorte di sangue sicure e sostenibili.

Sforzo costante e periodico di tutti i nostri associati che sono invitati a recarsi presso il nostro Punto di Raccolta, al Kiris Hotel per una doppia seduta di donazione di Sangue e Plasma. Solito orario: 07:30, 11:30. Vi aspettiamo.

Come Vi aspettiamo anche martedì 16 Giugno p.v., all’arrivo a Villa d’Agri della terza tappa del Giro d’Italia Under Next Gen 2026, la più prestigiosa competizione ciclistica Under 23 organizzata da RCS Sport. I nostri volontari vi illustreranno come poter diventare parte viva e attiva di Avis Marsicovetere. Per la Cronaca la frazione da 3200 metri di dislivello, partirà da Sibari e vedrà i corridori sfidarsi su un percorso molto impegnativo. Prenderà quindi il via dalla vicina Calabria per poi fare il suo ingresso nel territorio potentino durante la terza frazione. Una tappa di 163 chilometri complessivi, che vedrà la Basilicata e la Val d’Agri protagonista assoluta nella sua parte decisiva.

Invitiamo tutti, invece, a destinare il 5 per mille nella vostra prossima dichiarazione dei redditi ad Avis Marsicovetere, scrivendo il nostro Codice Fiscale 96026590768. Grazie di cuore per la vostra generosità.