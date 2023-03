Il 1° marzo 2023, Il N.A.S. Carabinieri di Potenza compie 50 anni

Il Nucleo è stato istituito il 1° marzo 1973. In origine all’Ufficio venne affidata la competenza territoriale sull’intero territorio lucano, oltre che sul territorio ricomprendente il Cilento ed il Vallo di Diano, ciò sino all’istituzione del N.A.S. Carabinieri di Salerno avvenuta nel 1991.

Mezzo secolo di storia al servizio delle genti lucane nel corso del quale, anche grazie ai plurimi interventi legislativi susseguitisi, sono state progressivamente ampliate le prerogative e le funzioni dei NAS e, con esse, i relativi organici. Oggi sono innumerevoli e delicatissimi i compiti assolti. Partendo dalla storica missione di controllo sulla salubrità degli alimenti, con contrasto delle relative frodi e sofisticazioni, oggi Il N.A.S. esercita le sue funzioni su ben 18 settori, ricompresi nelle seguenti macroaree di intervento sanità pubblica e privata, professioni sanitarie, controllo sui farmaci antidoping, animali da reddito, benessere animale, cosmetici, sicurezza sui luoghi di lavoro, farmaci stupefacenti, vigilanza sulle strutture ricettive a carattere socio-assistenziale e socio – sanitario onde garantirne i parametri strutturali ed organizzativi.

In questo giorno lieto, che costituisce un traguardo importante per uno dei più prestigiosi presidi di Specialità dell’Arma dei Carabinieri, preposto alla tutela diretta della salute, Il Comandante del Nucleo, Maggiore Carmelo MARRA, ha inteso organizzare un momento di incontro e di celebrazione, cui hanno partecipato le principali Autorità Civili, Militari e Religiose presenti sul Territorio.

Ringraziamento e plauso per il lavoro quotidianamente svolto al servizio dei lucani sono stati espressi oggi dal presidente della Regione Vito Bardi durante una visita agli uffici dei Nas di Potenza, in occasione dei 50 anni di attività del Comando di Potenza.

“Ai Nas, unità specializzata dell’Arma dei Carabinieri, è stato attribuito – ha detto il presidente – il delicato compito di reprimere i reati contro la salute pubblica vigilando sulla sicurezza alimentare. Nel corso dei decenni, con l’espansione dei mercati, il ruolo dei Nas ha acquistato un peso sempre maggiore. Il campo di indagine si è esteso anche ai prodotti non alimentari, farmaci inclusi, riscuotendo numerosi riconoscimenti. Rivolgo i miei più sentiti auguri ai Nas di Potenza, punto di riferimento per i cittadini, per il proseguimento della loro attività nella difesa del territorio lucano contro ogni forma di sofisticazione e frode alimentare”.