IIS “G. Peano” di Marsico Nuovo e Viggiano: scuola di eccellenze nelle Scienze

La settimana scorsa si è tenuta all’Università degli studi di Basilicata la cerimonia di premiazione della fase regionale dei giochi e dei campionati delle scienze naturali, organizzata dall’ANISN Basilicata.

L’iniziativa è stata preceduta da una interessante discussione sull’importanza delle foreste nel processo del cambiamento climatico, animata dal professore di Scienze Agrarie, Francesco Ripullone e dalla dottoressa di Ricerca in Scienze e Tecnologie Agrarie, Forestali Maria Castellaneta che hanno avanzato in merito alcune proposte innovative, davvero interessanti.

Le scienze sono un mondo così vasto e variegato, pieno di colori, che sembra quasi riduttivo proporle in una competizione: il confronto non sembra reggere, eppure questi giochi trovano il loro punti vincente nel confronto, non tra i candidati, ma proprio con la disciplina. Queste competizioni sono riuscite a valorizzare l’eccellenza e le intelligenze, attraverso prove in cui l’elemento fondamentale è costituito dalla competenza e dalla capacità logica degli studenti.

Ecco allora che studenti provenienti da diverse scuole hanno accettato di mettersi alla prova, incentivati dai loro “prof” di scienze. Tra queste scuole compare anche l’IIS “G. Peano” di Marsico Nuovo: ben 5 studenti dei Liceo di Marsico e di Viggiano ( Mastroianni Antonio, De Gregorio Giulio, Malatesta Davide, Maggi Francesca e Mastrangelo Piergiuseppe) su un totale di 9 studenti, sono stati premiati durante la cerimonia e, tra questi, due studenti (De Gregorio e Maggi ) hanno partecipato anche alle fasi nazionali ( rispettivamente per il Biennio e Triennio )e uno dei due si è classificato terzo a livello nazionale, testimoniando il pregevole livello di una scuola che ha saputo valorizzare alcune proposte formative e incoraggiare, con il costante sostegno di preparatissimi docenti, gli alunni meritevoli a cimentarsi in nuove esperienze e ad esprimere le loro capacità.

Non ci resta, quindi , che fare gli auguri agli studenti classificati per il loro futuro e a Giulio De Gregorio, che parteciperà in estate alle fase internazionale e ringraziare i professori e la dirigente per tutto ciò che fanno ogni giorno per rendere possibile questi risultati.

Mastrangelo Piergiuseppe

VC del Liceo di Marsico Nuovo

IIS “G. Peano” di Marsico Nuovo