Ieri effettuate 970 vaccinazioni in Basilicata. Il punto della giornata

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 7 ottobre, sono state effettuate 970 vaccinazioni.

A ieri sono 424.142 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,7 per cento) e 382.789 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (69,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 806.931 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 767 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 22 (e tra questi 21 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 34 guarigioni, di cui 33 relative a residenti in Basilicata.

Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi

Quattro Regioni e Province autonome (PA) risultano classificate a rischio moderato questa settimana: si tratta di Basilicata, PA Trento, PA Bolzano e Valle d’Aosta. Le restanti 17 Regioni/PPAA risultano classificate a rischio basso.

La scorsa settimana solo una Regione, il Lazio, risultava a rischio moderato. Due Regioni/PA (Basilicata e PA Trento) riportano un’allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza. Lo evidenzia la bozza di Monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.