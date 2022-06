I nuovi sindaci in Basilicata. A Marsico Nuovo eletto Massimo Macchia

Massimo Macchia è il nuovo Sindaco di Marsico Nuovo.

La Lista “Uniti per Marsico” prevale sullo schieramento del Sindaco uscente Gelsomina Sassano “Città Futuro – Marsico Nuovo”.

Staccata la lista “Liberamente Uniti” di Roberta Conti.

I Risultati definitivi a MARSICO NUOVO:

Massimo Macchia (Uniti per Marsico) 43,98% – 1.161 voti

Gelsomina Sassano ( Città Futuro – Marsico Nuovo) 40,95% – 1081 voti

Roberta Conti (Liberamente Uniti) 15,08% – 398 voti

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Uniti per Marsico: 8 Consiglieri

Città Futuro – Marsico Nuovo: 3 Consiglieri

Liberamente Uniti : 1 Consigliere

ABRIOLA

Romano Triunfo (Viviamo Abriola) 56,5%

ALBANO DI L.

Bruno Santamaria (Libera Mente) 50,5%

BARAGIANO

Giuseppe Galizia (Ricominciamo) 52,9%

BELLA

Leonardo Sabato (Centrosinistra per Bella) 72,4%

CALVELLO

Anna Cantisani (Rinascere Insieme) 54,5%

CASTELGRANDE

Francesco Cianci (Castelgrande la nostra terra) – Lista unica

CASTELSARACENO

Rocco Rosano (Visione Democratica) 69,1%

EPISCOPIA

Egidio Vecchione (Uniti per crescere) 60,1%

LATRONICO

Fausto De Maria (Latronico unita) 52,9%

MARSICO NUOVO

Massimo Macchia (Uniti per Marsico)

MASCHITO

Luigi Rafti (Maschito Progetto Futuro) 38,39%

MONTEMILONE

Antonio D’Amelio (2022 Montemilone 2.0) 71,8 %

PALAZZO S.G.

Luca Festino (Insieme si puo’) 39%

RAPOLLA

Biagio Cristofaro (Continuità e innovazione) 54,6%

RUOTI

Franco Gentilesca (Ruoti 2022) 39,2%

SAN COSTANTINO ALBANESE

Renato Iannibelli (Insieme per San Costantino Albanese) 83,8%

VIETRI DI POTENZA

Christian Giordano (Vietri Nova) 92,3%

COLOBRARO

Nicola Lista (Sinergie per Colobraro) – Lista unica

GRASSANO

Filippo Luberto (Partito Democratico) 59,6%%

POLICORO

Ballottaggio tra Enrico Bianco (48,1%) e Nicolino Lopatriello (37,6%)

SAN MAURO FORTE

Nicola Giuseppe Savino (San Mauro Forte è futuro) 51,3%

STIGLIANO

Francesco Micucci (Cambiamente) 54,5%