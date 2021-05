I miglior pneumatici per il vostro fuoristrada

Se è arrivato il momento di sostituire gli pneumatici della jeep, del SUV o 4×4, in quanto troppo usurati per circolare con sicurezza, questa guida si propone di indicare i migliori pneumatici per il vostro fuoristrada, in base ad alcuni parametri utili per scegliere quelle più adatte.

Nelle righe che seguono troverete tutti gli elementi utili per scegliere pneumatici all’altezza delle vostre aspettative e che vi accompagneranno, un chilometro dopo l’altro, in presenza di qualsiasi condizione climatica e legata al percorso.

I parametri da seguire per l’acquisto delle gomme per fuoristrada

Quali sono i fattori da considerare, nella selezione dei migliori pneumatici da montare sul vostro fuoristrada?

Il principale metro a cui riferirsi è legato alla stagionalità, specialmente se siete abituati a percorrere molti chilometri per lavoro, vacanza, tempo libero durante tutto l’arco dell’anno e in differenti luoghi geografici.

In base alla risposta che darete alla domanda: quando mi servono le gomme per il mio veicolo?, le tipologie di pneumatici cambiano, in funzione della stagione invernale oppure estiva, perché sono dotati di caratteristiche diverse, per consentire di viaggiare in totale sicurezza.

Infatti, gli pneumatici invernali per fuoristrada hanno una composizione che si differenzia nettamente rispetto a quella delle gomme estive, soprattutto per quanto riguarda le incisioni riportate sul copertone, previsti per evitare di scivolare sul suolo ghiacciato e per affrontare al meglio fango e pioggia, assicurando al veicolo la massima aderenza al terreno e un’indiscutibile stabilità.

Le gomme estive, invece, sono progettate per circolare prevalentemente in presenza di terreni asciutti, caldi e, in alcune situazioni, più malleabili, perché quando il clima è torrido l’asfalto tende inevitabilmente a diventare più soft.

Per questo motivo, i migliori pneumatici per il vostro fuoristrada, in questo caso, sono quelli che mantengono integre le loro caratteristiche di affidabilità e composizione, anche in presenza di asfalto bollente e usura.

Naturalmente, se siete abituati a circolare con il vostro amato fuoristrada durante tutti i mesi dell’anno, dovrete avere cura di acquistare sia gli pneumatici invernali che quelli estivi, con la loro regolare sostituzione in occasione dell’inizio e del termine della stagione di riferimento e potete visionare le innumerevoli offerte presenti in questo negozio online , un ottimo negozio che propone pneumatici con un buonissimo rapporto qualità prezzo.

Come anche per gli altri autoveicoli, esistono ormai da anni anche le gomme cosiddette all season, o quattro stagioni, che hanno la funzione di entrambe le tipologie di pneumatici e, di conseguenza, non necessitano il cambio legato alla stagionalità, ma solo quando risultino usurate.

Una delle domande più ricorrenti, in questo senso, riguarda l’opportunità o meno di montare, sul fuoristrada, gli pneumatici quattro stagioni oppure quelli specifici, invernali oppure estivi.

In realtà, non esiste una risposta univoca al quesito, perché la scelta dipende dalla spesa che siete disposti ad affrontare, ma anche dalla qualità delle gomme che intendete acquistare: tali elementi, inoltre, sono strettamente legati tra loro.

Molto spesso, gli pneumatici per fuoristrada all season presenti sul mercato sono più economici rispetto a quelli stagionali (soprattutto quelli invernali), ma risultano meno resistenti, in particolare quando le condizioni climatiche del suolo sono critiche e sono rivolte verso gli estremi: molto caldo, oppure ghiaccio e gelo, fango e pioggia.

Per tali motivi, in base alle vostre esigenze, i migliori pneumatici per il vostro fuoristrada saranno quelli che meglio rispondono alle specifiche caratteristiche dell’ambiente esterno, del terreno e della lunghezza del tragitto da percorrere.

Le dimensioni dei migliori pneumatici per fuoristrada

Nonostante quello che molti potrebbero pensare, le gomme per i fuoristrada non hanno tutti le stesse dimensioni.

Le misure del prodotto adatto al vostro veicolo sono indicate nella sua scheda tecnica, presente sull’etichetta delle gomme che state per acquistare.

I dati che troverete indicati sono cifre separate dal carattere /; i primi numeri si riferiscono alla sezione larga del copertone e sono espressi in millimetri.

La seconda serie di numeri, invece, indica il rapporto, espresso in percentuale, tra la misura del fianco del copertone e quella della sua sezione.

Infine, noterete la lettera R, che stabilisce il diametro interno radiale degli pneumatici: quando vi recate dal gommista per il cambio delle gomme, questi vi chiederà, in prima battuta, questi dati, prima di procedere alla scelta di quelli estivi, invernali oppure quattro stagioni.

Quindi, i migliori pneumatici per il vostro fuoristrada sono quelli adatti, in termini di misure, a quelli compatibili con il veicolo, oltre che alla stagione in cui questi verranno utilizzati.

I migliori pneumatici per il vostro fuoristrada: alcuni suggerimenti

In base alle opinioni espresse dai clienti che hanno acquistato e provato determinati pneumatici da fuoristrada, riportiamo alcuni modelli sul mercato, i quali si sono distinti maggiormente per caratteristiche tecniche, performance e, in generale, buon rapporto qualità-prezzo.

Tra i migliori pneumatici per i fuoristrada all season figurano i Pirelli Scorpion Verde; le misure sono 225/65/R17.

Partendo dal presupposto che queste gomme non hanno un prezzo abbordabile, le loro prestazioni sono davvero eccezionali, a fronte di un minore impiego di carburante e di un minore impatto ambientale.

Il sistema PNCS di questi pneumatici determina una minore rumorosità durante il cosiddetto rotolamento. La tecnologia Pirelli Noise Cancelling System consiste nell’applicazione di uno speciale materiale fonoassorbente, che isola i rumori e consente di incrementare il comfort durante il viaggio.

Le gomme Greenmax dell’azienda Linglong sono quelle che gli utenti hanno identificato come prodotto con il migliore rapporto qualità prezzo.

Le caratteristiche tecniche di questi pneumatici da fuoristrada quattro stagioni sono 235/55/R17, con la sezione un po’ più larga rispetto al modello precedente; le prestazioni ottimali si ottengono in presenza di terreni bagnati e fangosi, pur con tutti i limiti derivanti dalle gomme quattro stagioni.

L’unico neo è rappresentato dalla rumorosità degli pneumatici; tale valore è quantificabile intorno ai 72 dB: decisamente, sul mercato c’è di meglio, ma in generale, questi pneumatici per fuoristrada sono un’ottima alternativa a quelli di marche più prestigiose.