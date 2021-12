Abbiamo cercato di comprendere in questo articolo quali saranno i lavori più ricercati nei prossimi 10 anni, in ogni caso sarà importante avere una postazione on office smart. Vediamo adesso quali sono i lavori che saranno sempre più richiesti.

Specialista nel coordinamento dei robot

Lo specialista del coordinamento dei robot è in cima alla nostra lista di future professioni. Gli specialisti del coordinamento dei robot sono persone che conoscono la codifica robotica e organizzano il funzionamento sistematico dei robot. Anche oggi non dovrebbe essere difficile prevedere quanto aumenteranno in futuro i robot coinvolti nei processi produttivi e negli studi in molti campi. Diventerà inevitabile la necessità di persone per coordinare robot che riducano il carico di lavoro delle persone nelle fabbriche, nei centri di produzione e nelle imprese industriali. Considerando le competenze ingegneristiche e software necessarie per diventare uno specialista nel coordinamento di robot, si prevede che sarà una delle professioni più popolari del futuro, nonché uno dei lavori più facili da trovare.

Investigatore di dati

I data detective sono persone che cercano e riportano le informazioni degli utenti in un database web, consentendo a istituzioni, organizzazioni e aziende che operano nel campo delle vendite e del marketing digitale di raggiungere il pubblico giusto. L’investigatore dei dati diventerà una professione molto necessaria poiché i negozi di e-commerce aumenteranno immensamente. Sono responsabili di fornire informazioni e documenti sufficienti per aumentare i volumi di vendita.

Specialista attuariale

Gli esperti attuariali sono persone che calcolano i rischi finanziari e offrono soluzioni a lungo termine contro i rischi. La competenza attuariale è una professione importante in termini di prevenzione delle perdite che possono derivare dall’assunzione di rischi da parte di istituzioni, organizzazioni e aziende.

Esperto IoT

Lo specialista IoT è al 4° posto nella nostra lista di lavori per il futuro. Gli esperti di Iot sono le persone competenti nel sistema chiamato Internet delle cose, che dovrebbe essere attivato nel prossimo futuro, dove tutti gli oggetti usati nella vita quotidiana possono essere controllati da un’unica rete Internet. È una professione che è emersa pianificando che in futuro saremo in grado di gestire tutti gli oggetti con un’unica connessione Internet, anche se siamo lontani.

Specialista di contenuti digitali (SEO)

Gli specialisti di contenuti digitali sono persone responsabili della creazione di contenuti digitali in conformità con l’ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO). Considerando che le persone sono alla ricerca dei servizi che vogliono ricevere e di ogni informazione che vogliono verificare, e questa situazione è in aumento, la competenza sui contenuti digitali è una delle professioni che pagheranno di più in futuro. Gli esperti di contenuti digitali aiutano le aziende e i marchi a fare l’impressione di maggior successo sul web. Le aziende con maggiore visibilità sulle piattaforme digitali hanno l’opportunità di interagire in modo più efficace con i propri clienti. Per diventare uno specialista di contenuti digitali, è importante ricevere una formazione sulla competenza SEO , una formazione applicata alla scrittura di contenuti digitali e una formazione sul marketing digitale .

Specialista in intelligenza artificiale

Gli esperti di intelligenza artificiale sono responsabili della progettazione di software robotici in grado di funzionare in armonia con la mente umana. La specializzazione in intelligenza artificiale è una delle professioni che è già popolare e sarà una delle professioni più pagate in futuro. Gli esperti di intelligenza artificiale introducono molti nuovi prodotti tecnologici che semplificheranno la vita delle persone. L’esperienza dell’intelligenza artificiale ha lasciato il segno tra le professioni più preferite in futuro, in termini di produzione di un prodotto che migliora la vita.