I laboratori ARPAB sono ufficialmente Accreditati

Dopo 30 anni dalla sua istituzione, l’ARPAB raggiunge un traguardo storico: i laboratori dell’Agenzia hanno ottenuto l’accreditamento ufficiale con certificato n.02308 rilasciato dal Comitato Settoriale per l’Accreditamento di ACCREDIA.

Un riconoscimento che certifica qualità, affidabilità e competenza tecnica, frutto di un lavoro corale che ha coinvolto la direzione strategica, la dirigenza dei laboratori, tutti i funzionari e in particolare l’Ufficio Qualità e Accreditamento.

Questo risultato è stato possibile grazie a:

Ristrutturazione e adeguamento dei locali dei laboratori

Innovazione tecnologica e potenziamento delle strumentazioni

Perfezionamento delle procedure operative

Un traguardo prestigioso che rappresenta anche un nuovo punto di partenza per rafforzare il ruolo di ARPAB nella tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini lucani.

“L’accreditamento dei laboratori dell’Arpab da parte di Accredia è un risultato atteso che esalta il livello di protezione ambientale e di tutela della salute nella nostra regione. Non si tratta di un mero adempimento burocratico, ma di un riconoscimento concreto che certifica la qualità, l’affidabilità e la competenza tecnica delle analisi che l’Agenzia svolge ogni giorno per la nostra comunità”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, commentando l’importante traguardo raggiunto dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

“Questo straordinario risultato è il frutto di un lavoro corale, di un impegno continuo e di una visione strategica – sottolinea l’assessore – che ha coinvolto la direzione, la dirigenza e tutti i funzionari di Arpab. A loro va il mio più profondo ringraziamento per la dedizione e la professionalità che hanno permesso di superare le sfide di un percorso lungo e complesso”. L’ottenimento dell’accreditamento costituisce il fondamento per rafforzare il ruolo di Arpab come ente scientifico di riferimento. Garantirà monitoraggi sempre più puntuali a supporto delle nostre politiche ambientali e di transizione energetica. Questo è il nostro impegno e questo è ciò che i cittadini della Basilicata meritano”, conclude l’assessore Mongiello.