I giochi più apprezzati del 2021

Anche quest’anno gli italiani si confermano un popolo di giocatori davvero appassionati. Quando parliamo di gioco ci riferiamo non solo ai videogiochi da console o pc, ma anche giochi di ruolo, da tavolo, di carte e anche giochi di scommesse online. I dati, in tutti questi settori, confermano un rialzo positivo.

Il gioco d’azzardo piace agli italiani

Per quanto riguarda il gioco d’azzardo, l’agenzia della Dogana e del Monopolio ha consegnato come ogni anno il Libro Blu per l’anno 2020, ovvero quel documento che raccoglie annualmente tutti i dati principali relativi a: raccolta, spesa, vincite, incassi erariali per quanto riguarda il mercato del gioco d’azzardo legale in Italia.

Per l’anno 2020 in particolare si è però registrato un calo di volume del denaro giocato in Italia equivalente a circa il 20%. Questo calo, attestatosi su un valore di 88,38 miliardi di euro è imputabile ad un unico motivo: le chiusure delle sale da gioco fisiche imposte per limitare la diffusione del Covid-19 per tutto l’anno 2020.

Ma queste chiusure non hanno però causato perdite eccessive di denaro giocato, questo perché hanno invece promosso quelle piattaforme di gioco online, sempre gestite dall’Agenzia della Dogana e del Monopolio italiana, che hanno permesso di arrivare ad un bilancio comunque equo.

Queste piattaforme, già presenti sul mercato online da molti anni, erano un settore che faceva fatica a farsi spazio se messe a confronto alle sale da gioco fisiche. Questo accadeva perché alle persone piace condividere le proprie vincite o trovare sostegno in caso di perdita. Prevaleva quindi la voglia di riunirsi in centri di scommesse, sale da gioco o bar che permettevano questo tipo di intrattenimento.

Ma con la pandemia è diventato impossibile recarsi in un luogo fisico per giocare. Per questo i giocatori più versatili sono riusciti a trovare valide alternative online grazie a siti che mettono a disposizione una vasta quantità di giochi e non solo. Esistono guide dei migliori casinò online d’Italia, che permettono di trovare in maniera pratica e veloce, il proprio gioco preferito senza incappare in siti frode.

La preferenza verso queste piattaforme si è poi tradotta nei dati raccolti finora, che confermano la praticità e la facilità d’utilizzo di questi particolari siti, accessibili grazie a una semplice connessione Internet. La comodità di questi siti è data anche dalla possibilità di giocare in qualsiasi posto e in ogni momento, senza limitazioni di alcun tipo e comodamente dalla propria abitazione. Una vera svolta per gli appassionati del gioco.

I giochi da pc più popolari

Un’altra tipologia di gioco, il gioco da pc, è quella modalità di gioco che non è mai passata di moda. Questo è dovuto anche alla continua modernizzazione delle console di gioco che, con una tecnologia sempre più sviluppata, sono in grado di mettere in contatto giocatori da tutto il mondo per esperienze di gioco più interattive.

Il sito NewZoo ogni anno stila una lista dei giochi più popolari al mondo (in continuo aggiornamento) e comprende al suo interno sia giochi gratuiti sia a pagamento. A prevalere sono sempre più spesso i giochi di multiplayer online di ogni genere, che dall’uscita di Minecraft la fanno da padrone.

Vediamo la lista attuale dei 20 giochi più amati quest’anno:

1) Minecraft: è a tutti gli effetto il gioco più giocato al mondo, con una community di giocatori sconfinata.

2) League Of Legends: per anni il gioco più giocato al mondo, rimane comunque uno tra i primi in classifica. È un RPG online multiplayer e gratuito.

3) Counter-Strike: gioco storico più venduto di sempre e ancora tra i più apprezzati su Steam.

4) Grand Theft Auto V: è il gioco più venduto degli ultimi 10 anni.

6) Valorant: gioco tattico, nel 2021 è in continua crescita.

7) Roblox: è una piattaforma apprezzatissima.

8) Apex Legends: ufficialmente il gioco gratuito più giocato su PC.

9) Fortnite: è sceso in classifica ma rimane ancora un gioco apprezzatissimo e gratuito.

10) Rocket League: gioco di calcio gratuito ancora super apprezzato.

11) Genshin Impact: un RPG con grafica giapponese.

12) Overwatch: gioco in prima persona.

13) Battlefield V: nonostante sia in arrivo una nuova versione, rimane molto giocato.

14) Final Fantasy XIV Online: una tra le saghe più apprezzati tra i videogiochi.

15) Tom Clancy’s Rainbow Six: gioco di strategia.

16) Forza Horizon 4: gioco di macchine con storia e gare in multiplayer.

17) Dota 2: uno tra i più giocati al mondo del genere MOBA.

18) Call of Duty: Black Ops Cold War, è il gioco basato sulla Guerra fredda.

19) Back 4 Blood: zombie e mostri.

20) Destiny 2: tutti lo conoscono.