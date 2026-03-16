I forum per appassionati di Eco, all’ospedale di Villa d’Agri due giorni di confronto sul tema

Un nuovo spazio di incontro per giovani cardiologi con la passione per il CardioImaging ad ultrasuoni presso l’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Villa d’Agri. L’iniziativa prenderà il via il martedì 17 marzo con conclusione dei lavori il 18. Dalle ore 13.30 della giornata inaugurale è prevista la registrazione dei partecipanti, a seguire, dopo la presentazione del congresso e i saluti delle autorità presenti, avrà inizio la prima sessione sui fondamenti dell’esame ecocardiografico e del Duplex. La seconda sessione, in programma per le ore 15.45, avrà come focus l’utilizzo dell’ecocardiografia nella pratica clinica. A chiudere la prima giornata l’ultima sessione, che spiegherà l’utilizzo del Duplex nella pratica clinica. Mercoledi 18 marzo il forum dei giovani appassionati di eco partirà con un approfondimento sull’utilizzo dell’ecocardiografia nella pratica clinica, alle ore 09.00; seguiranno poi le sessioni sull’ecocardiografia e cardiologia invasiva e sull’expert panel. Dunque due giornate dedicate al confronto diretto, alla condivisione di casi clinici, all’esperienza sul campo e alla visione futura dell’ecocardiografia. L’evento vedrà tra i relatori dottori provenienti da tutta Italia e anche alcuni ospiti internazionali. Il Forum è stato organizzato dal Comitato Scientifico, composto dai dottori Mazzeo, Carluccio, Magnesa, Bufano, Corbo, grazie alla collaborazione dei Presidenti del Congresso, rispettivamente il Professore Stabile e la Dottoressa Bochicchio.