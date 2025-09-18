I figuranti della “Grancia” ospiti a Castelmezzano – Video

Dopo mesi di grande spettacolo, i figuranti che, per mesi, con “La Storia Bandita Edizione 2025“, grazie alla regia di Gianpiero Francese, si sono esibiti al “Parco della Grancia“, di Brindisi di Montagna (Pz), nella giornata di sabato prossimo, 20 settembre, saranno ospiti a Castelmezzano (Pz), del sindaco Nicola Valluzzi e del Direttore dell’Impianto della Slittovia, Donatello Caivano, dove, potranno, così, provare un’ebrezza unica.

I numerosi visitatori che arriveranno nella bellissima località turistica, dove, da anni, vi è anche “Il Volo dell’Angelo“, potranno godere di una giornata molto particolare e conoscere, da più vicino, i personaggi che, per mesi, la scorsa estate, hanno animato un luogo visitato da migliaia di turisti, giunti da tutt’Italia che, molto probabilmente, andranno in scena, in una prossima ed ultima serata.

Rocco Becce