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I Coldplay come non li avete mai ascoltati. Il 13 luglio al Teatro Romano di Grumentum

Foto di Redazione Redazione
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Le melodie che hanno conquistato milioni di persone nel mondo si trasformano in una straordinaria esperienza sinfonica, dove la potenza dell’orchestra esalta ogni sfumatura emotiva delle canzoni della celebre band britannica.
La suggestiva cornice del Parco Archeologico di Grumentum farà da sfondo a una serata unica, in cui l’energia dei Coldplay incontrerà l’eleganza e la ricchezza sonora dell’orchestra.
Lasciatevi sorprendere da un nuovo modo di ascoltare i Coldplay: la loro musica, avvolta dal suono dell’orchestra, diventa un’esperienza capace di emozionare, coinvolgere e stupire.

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