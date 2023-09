di Carola Corleto

Il Castello Caracciolo di Brienza è stato, nei giorni scorsi, scenario celebrativo della “Prima Giornata Nazionale della fratellanza cavalleresca dell’ordine dei Cavalieri di Malta”.

L’evento, patrocinato dal comune di Brienza, e stato organizzato da Antonio Votta, Cavaliere dell’Ordine di Gran Croce dell’ordine dei Cavalieri di Malta, referente in loco. Vi hanno preso parte rappresentanti dell’Ordine provenienti da ogni parte d’Italia.

Programma ben articolato con accoglienza dei partecipanti da parte dell’amministrazione comunale e successiva visita al borgo medievale della cittadina.

La santa messa in onore della giornata della fratellanza dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta OSJ, è stata officiata da don Marcello Corbisiero, cappellano religioso dell’ospedale San Carlo di Potenza.

Con i saluti iniziali del sindaco, Antonio Giancristiano, e del Gran Priore d’Italia dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta,si è svolto nella sala del Castello Caracciolo di Brienza,il primo convegno nazionale dal tema “I Cavalieri del terzo millennio”,

storia del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta. Vi hanno preso parte sua Altezza reale il principe Don Thorbjorn Dott.Paterno’ Castello di Carcaci'(Gran Maestro dei Cavalieri di Malta OSJ), don Nunzio Rimaudo di San Teodoro Superiore, capo religioso dell’ordine, don Roberto Schiavone di Favignana, Presidente Humanitas, don Thomas Molendini di Sant’Andrea, Luogotenente Gran Maestro dell’Ordine ed Eduardo Andreozzi, presidente della Pro loco di Brienza.

Attestati di benemerenza durante la serata sono stati consegnati a chi si è saputo distinguere per opere caritatevoli e umanitarie.

Con la cerimonia di gemellaggio sancita ufficialmente tra l’Ordine dei Cavalieri di Malta e il Comune di Brienza, si sono conclusi i lavori di una giornata impegnativa culminata, successivamente, in una serata

di gala svoltasi in uno noto hotel di Brienza.