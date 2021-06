I Carabinieri denunciano 6 persone all’Autorità Giudiziaria, truffe online anche a Viggiano e Montemurro

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, nel delicato periodo connotato dal protrarsi dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, insieme alle diuturne attività di controllo del territorio, sono sempre più concentrati nel monitoraggio del web, rivolgendo particolare attenzione a coloro che, anche a causa della maggiore permanenza negli ambienti domestici, sovente navigano nella rete, per le più diverse esigenze, risultando, pertanto, esposti a possibili contatti con malintenzionati, di cui potrebbero divenire vittime di reati informatici.

In tale ottica, per i casi di seguito descritti, i Carabinieri dei locali Comandi Stazione hanno individuato e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 6 persone, tutte residenti in altre regioni, responsabili di “truffa”, via web, ai danni di ignari cittadini.

Nel dettaglio, all’esito di distinte indagini, è stato accertato che a:

Vietri di Potenza , una 25enne e un 46enne, fingendosi agenti assicurativi, hanno contattato un giovane del luogo e lo hanno indotto a stipulare una polizza assicurativa, poi risultata essere falsa. La vittima, per la conclusione del contratto, ha accreditato sul conto corrente postale della donna la somma di circa 300 euro;

Viggiano, un 30enne, dopo avere diffuso un annuncio online, per la vendita di un robot da cucina, ed essere stato contattato da una donna del luogo, interessata all'acquisto, l'ha indotta a versargli 600 euro su carta prepagata, quale corrispettivo dell'elettrodomestico. L'inserzionista, quindi, ricevuto il pagamento, non ha poi spedito l'apparecchio in questione.

Le vicende rappresentate costituiscono ulteriore occasione per invitare i cittadini, potenzialmente coinvolti in casi analoghi, a rivolgersi immediatamente alle Stazioni dell’Arma distribuite capillarmente nel potentino o a inviare segnalazioni al Numero Unico di Emergenza “112” dell’Arma, così da consentire di poter attuare investigazioni tempestive e risolutive in ordine a tali condotte delittuose, utili per poter risalire ai singoli autori.