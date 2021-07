I campioni di nuoto Niccolò Beni e Mirco Di Tora al Parco Natatorio di Viggiano

Il Parco natatorio di Viggiano ha avuto l’onore di ospitare due pluricampioni italiani: Niccolò Beni e Mirco Di Tora.

Si è svolto a Viggiano presso il Parco Natatorio, all’interno della cittadella dello sport, un raduno collegiale di nuoto con la presenza dei nuotatori olimpionici Mirco Di Tora e Niccoló Beni. Dopo brillanti carriere, rispettivamente come dorsista e delfinista, hanno fondato l’associazione sportiva Arena Nesc che da anni, organizza camp di nuoto nei quali, bambini e ragazzi possono allenarsi in compagnia dei grandi campioni, scoprendo così non solo i segreti nel nuoto, ma anche di altre discipline legate all’acqua, come la pallanuoto e il sincronizzato.

Con grande passione ed entusiasmo i due campioni hanno regalato due giorni di allenamento per la crescita e la formazione di atleti e tecnici, durante i quali numerosi ragazzi si sono ritrovati nella splendida cornice della struttura sportiva viggianese, gestita dalla società Hydrosport, per imparare divertendosi, non solo a nuotare, ma anche ad autogestirsi nonostante la giovane età, sempre e comunque ben controllati dal personale dello staff.

Il nuoto può rappresentare per i giovanissimi una piacevole parentesi, o una parte importante della propria vita e del proprio futuro quando le caratteristiche dell’individuo, caratteriali, psicologiche e fisiche, agevolano la passione. In ogni caso la pratica di uno sport così nobile e pulito come il nuoto ha una grande importanza ai fini della crescita di un adolescente, sia sotto l’aspetto civico che di costituzione fisica, oltre che per la salute.

Quindi in questo periodo di stasi delle attività sportive è l’entusiasmo dei due campioni olimpionici, Mirco Di Tora e Niccolo’ Beni, ad aver dato il via ad un progetto non solo come un modo per tenere compagnia ai giovani atleti rimasti orfani di scuola e piscina, ma una community aperta e accogliente che intrattiene con grande professionalità e allegria famiglie intere.