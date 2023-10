Hockey, primo derby apulo lucano della storia

Più che un Trofeo, il 28 e 29 ottobre saranno due date storiche per l’hockey apulo lucano. Mai due squadre delle due regioni si erano affrontate in gare ufficiali di hockey. La neonata società Polisportiva Valdagri affronterà la storica società pugliese dell’Hockey Club Olimpia di Torre Santa Susanna in quattro gare- La migliore si aggiudicherà la coppa del primo Trofeo dello Jonio. I presidenti e dirigenti delle due società hanno accolto da subito l’idea di un trofeo che unisca due realtà hockeistiche vicine territorialmente e ben disposte a collaborare per far crescere il valore tecnico dei propri atleti ed atlete. Per l’indisponibilità del comunale di Torre, in ristrutturazione e rifacimento del campo da gioco, si giocherà sul sintetico del Centro sportivo Curtarici di Torre Santa Susanna.

Le gare:

ore 14,00 HC Olimpia TSS – Pol. Valdagri

ore 18,00 Pol. Valdagri – HC Olimpia TSS

ore 10,00 Pol. Valdagri – HC Olimpia TSS

ore 13,00 HC Olimpia TSS – Pol. Valdagri