Happy Earth Friday: Legambiente Basilicata ringrazia la Rete degli Studenti medi

Ieri pomeriggio, Venerdi 31 Luglio, vi abbiamo raccontato in diretta l’atto conclusivo del ciclo di appuntamenti dell’ “Happy Earth Friday”.

I ragazzi della Rete degli Studenti Medi hanno piantato simbolicamente un albero di tiglio nell’aiuola di Piazza Zecchettin a Villa D’Agri.

L’organizzazione ambientalista ha voluto manifestare, attraverso una breve nota, tutta la propria soddisfazione per il successo dell’iniziativa che ha coinvolto il Comune di Marsicovetere nel corso di tutto il mese di Luglio.

“Da sempre la Legambiente Basilicata è al fianco del movimento studentesco nella lotta contro i cambiamenti climatici e per una nuova politica ambientale del territorio. Le iniziative portate avanti dalla Rete degli Studenti Medi rappresentano un punto di riferimento per tutta la Regione e in particolare per la Valle dell’Agri, principale centro dello sfruttamento petrolifero lucano. La nostra organizzazione ha appoggiato fin da subito l’ “Happy Earth Friday”, per la realizzazione di un calendario di eventi pubblici, per la riscoperta e la cura del territorio. Siamo orgogliosi del lavoro fatto da questi ragazzi e contiamo di continuare la nostra collaborazione nel modo più proficuo e positivo possibile.”