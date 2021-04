Gulliver Pub a Viggiano ricerca personale per il proprio locale

Gulliver Pub a Viggiano ricerca per i propri locali cuochi, aiuto cuoco, barman ( o anche bartender) e camerieri. Ambosessi e con possibilità di contratto a tempo indeterminato.

Il candidato ideale:

– ha maturato esperienza in bar/pub e cucine di ristoranti;

– ha esperienza nel servizio ai tavolo;

– possiede una buona conoscenza in caffetteria e in miscelazione di cocktail.

Completano il profilo: PROATTIVITA’, ATTENZIONE AL CLIENTE e BUONA DIALETTICA.

Per maggiori informazioni, e invio tramite whatsapp del curriculum, al numero 3478090842