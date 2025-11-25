Gruppo Lucano, il 29 novembre il Raduno Nazionale a Pergola di Marsico Nuovo

Sabato 29 novembre a Pergola, frazione del Comune di Marsico Nuovo, è in programma l’edizione numero 17 del Raduno Nazionale del “Gruppo Lucano” della Protezione Civile. L’evento, inizialmente previsto per lo scorso 18 ottobre, era stato rinviato dopo la tragica scomparsa del giovane di Pergola, Gabriele Ventre, deceduto in seguito ad un incidente stradale sulla Strada Statale 598 Fondovalle dell’Agri. Dopo i saluti istituzionali e la relazione del presidente nazionale, Pierluigi Martoccia, la giornata proseguirà (alla presenza del sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia e del presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Antonio Tisci) alle ore 12 con l’inaugurazione del Centro di Monitoraggio Ambientale del Parco e delle attività del Gruppo Lucano, spazio che sarà dedicato alla memoria di Don Gerardo Marsico, scomparso tragicamente all’età di 81 anni nell’agosto del 2005 dopo essere stato investito da un’auto all’altezza di una piazzola di sosta lungo la Fondovalle dell’Agri, proprio mentre era di ritorno da una festa popolare a Pergola. Si tratta di un doppio importante presidio per il coordinamento di tutte le attività del Gruppo Lucano e per la tutela dell’ambiente, con una particolare attenzione alla prevenzione degli incendi boschivi.