Gratta e vinci, il sito si rifà il look e punta tutto sulla user experience

Ogni giorno andiamo in cerca di informazioni, prodotti e persone navigando online. Le nostre abilità tecnologiche e digitali si vanno sempre più consolidando, al punto che chiunque ormai è in grado di destreggiarsi e trovare ciò che cerca su internet in maniera piuttosto agevole. Tra i settori che più stanno conoscendo un boom di consensi c’è senza dubbio quello dell’intrattenimento responsabile, anche per via dell’emergenza sanitaria che ha cambiato le nostre abitudini. Stiamo parlando di un mondo altamente competitivo nel contesto del quale è importante riuscire a differenziare in maniera netta e definita la propria offerta. Ecco perché il restyling che ha riguardato il portale ufficiale del Gratta e Vinci è stato condotto in maniera tanto capillare, toccando tutta una serie di aspetti facenti capo al concetto chiave di user experience.

Di che cosa si tratta? In pratica tocca tutto quello che ruota intorno all’esperienza di navigazione dell’utente mentre usufruisce di un servizio. Per rendere questo momento sempre appagante e rilassante, si è scelto di puntare su un design responsive, una grafica accattivante e una estrema ricchezza di informazioni e approfondimenti di facile consultazione. D’altra parte, ormai, il web e i siti dedicati allo svago digitale si sono trasformati in piazze alternative e in luoghi di incontro altamente sicuri, dove è piacevole indugiare. C’è insomma un bisogno sempre crescente di virtualità e di mobilità dei servizi, ecco perché a supporto vengono in genere proposte relativamente a qualsiasi progetto anche app e supporti per facilitare la connessione e l’accessibilità.

Design responsive, approfondimenti e velocità di caricamento

Abbiamo accennato all’implementazione del design in chiave responsive ma che cosa vuol dire? Questa tecnica per la realizzazione dei siti consente loro di adattarsi agevolmente e in via del tutto automatica ai dispositivi tramite i quali li si visualizza (in particolare smartphone e tablet). In tal modo si evita alle persone di stare continuamente a ingrandire e ridurre immagini e contenuti, scorrendoli e consultandoli agevolmente. Importante anche la velocità di caricamento delle pagine, che consente di ridurre in maniera drastica il tasso di abbandono da parte degli utenti (online vanno spesso di fretta e sono distratti). Accattivare gli sguardi e accogliere chi sbarca sul sito è poi la mission affidata alla nuova grafica, ottimizzata sia da un punto di vista strutturale che cromatico. Sul sito si possono ottenere rapidamente informazioni e consultare approfondimenti sulle diverse tipologie di gioco oltre che sui relativi regolamenti.

Gli aspetti user friendly sono stati posti al centro del restyling che ha riguardato il portale del Gratta e Vinci con l’obiettivo di assicurare agli utenti la migliore esperienza di navigazione possibile. Quello che è subito evidente già a un primo sguardo è l’estrema pulizia delle linee nel portale, la chiarezza espositiva dell’offerta di contenuti e approfondimenti: tutti elementi che si accompagnano all’elemento principale, ovvero una navigazione molto semplificata.