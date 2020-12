Grande partita dell’Orsa Viggiano a Bovalino: un pareggio amaro!

Un assedio e una gran prestazione quella dell’Orsa Viggiano sul campo del Bovalino: il risultato finale, però, è solo di 1-1. Succede tutto nel primo tempo con i padroni di casa che, addirittura, passano in vantaggio dopo quattro minuti. L’Orsa Inizia a premere sull’acceleratore e trova il pareggio una dozzina di minuti più tardi con Bavaresco che batte Matheus con un pallonetto. Nella ripresa è un forcing degli uomini di Rispoli che ci provano in tutti i modi senza trovare la marcatura del successo. Un punto che, comunque, muove la classifica in vista del primo recupero interno di mercoledì con il Cosenza (senza Bavaresco che sarà squalificato).

Queste le dichiarazioni post partita del tecnico neroverde Cesare Rispoli: “Mi viene difficile analizzare questa gara. Il loro portiere, Matheus, è stato assoluto protagonista: ha parato di tutto. La mia squadra ha sbagliato l’impossibile. E’ mancata cattiveria e un pizzico di precisione nell’ultimo passaggio. Bastava andare sull’1-2 che i calabresi si sarebbero aperti. Abbiamo tenuto il pallino del gioco rischiando soltanto nel finale su una loro ripartenza. Questa sfida era da vincere…”.

IL BOVALINO: “Ho visto un avversario che si è difeso bene e che correva tanto. Ci hanno messo tanta voglia e cuore”.

IL RECUPERO: “Mercoledì torneremo in campo per recuperare la sfida interna con il Cosenza. Non potrò disporre di Bavaresco che sarà squalificato e forse di Castrogiovannni per un infortunio. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì”.

GLI ASPETTI: “Di positivo c’è che ci abbiamo provato fino alla fine…”.

LA CLASSIFICA: “La nostra graduatoria non è tanto bella. Peccato per aver lasciato punti in casa del Bovalino. Ne abbiamo persi due”.

IL TABELLINO

BOVALINO-ORSA VIGGIANO 1-1 Reti: 4:00 (1t) Benavoli (B), 16:20 (1t) Bavaresco (OV)

BOVALINO: Matheus, Casagrande, Federico (K), Martino, Benavoli, Ferrante, Scordino, Reale, Gelonese, Cali. All. Venanzi

ORSA VIGGIANO: Bertoli, Silon, Antonucci, De Fina (K), Bavaresco, Paolicelli, Brancale, Petragallo, Castrogiovanni, Ambrosio, Luzinho, Grossi. All. Rispoli

Ammmoniti: Martino (B), Bavaresco (OV), Petragallo (OV), Casagrande (B) Espulsi: ne

Spettatori: Gara a porte chiuse nel rispetto delle norme anti-Covid

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA