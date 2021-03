”Globalizzazione, Governance e Istituzioni Internazionali”, intervista video all’autore Francesco Petrone

”Globalizzazione, Governance e Istituzioni Internazionali”, l’ultimo lavoro letterario e di ricerca a cura del Prof. Francesco Petrone.

Si tratta di uno sguardo approfondito e appassionato verso le sfide che caratterizzano il presente ed il futuro della nostra società. Si tratta di uno sguardo approfondito e appassionato verso le sfide che caratterizzano il presente ed il futuro della nostra società.

In particolar modo, l’autore pone l’attenzione su problematiche di grande rilievo ed attualità quali i cambiamenti climatici, le migrazioni, le crisi economiche ecc.

Come è evidente, tra l’altro, sono tutti scenari che subiscono prepotentemente le conseguenze della Pandemia in corso.

Ad ogni modo, entrando nello specifico delle tematiche trattate all’interno del Testo, Francesco Petrone definisce ed analizza attentamente il concetto di “Governance”.

All’interno dei contesti democratici, la “Governance” dovrebbe garantire maggiori possibilità di partecipazione ai processi decisionali da parte di tutte le categorie sociali emarginate o escluse.

E’ davvero così?

Analizzando i diversi gradi istituzionali in cui avvengono le decisioni politiche, dalle interviste emerge un quadro che dovrebbe far riflettere su quanti ostacoli si debbano ancora superare per poter effettivamente democratizzare i processi decisionali. Si è parlato, inoltre, di realtà locali, nazionali e internazionali. E sicuramente, nonostante il lungo sentiero che resta ancora da percorrere, un elemento appare oltremodo chiaro: è tempo di pretendere un mondo più giusto per le presenti e future generazioni.

