Gli pneumatici invernali si potranno cambiare fino al 15 giugno

Il 15 aprile sono scadute le ordinanze che impongono l’uso di pneumatici invernali, o la presenza nell’auto di dotazioni equivalenti come le catene da neve, nelle strade in cui vige l’obbligo. Ma quest’anno a causa delle restrizioni imposte dal Governo per l’emergenza sanitaria, è vietato circolare per motivi non lavorativi, di salute o di necessità. Ma a chi mancano i requisiti per spostarsi, dunque, deve rimandare il cambio gomme, con il rischio di farlo dopo il termine ultimo fissato dalla legge (il 15 maggio). La situazione è stata risolta con una circolare pubblicata oggi dal Ministero dei Trasporti, in cui si precisa che la data ultima per sostituire i pneumatici invernali non sarà il 15 maggio, come avviene normalmente, ma il 15 giugno.