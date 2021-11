Gli auguri del Presidente del Consiglio Regionale ai nuovi Prefetti

“Ai nuovi Prefetti di Potenza e Matera porgo le mie più sentite felicitazioni e quelli dell’Assemblea legislativa che rappresento”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, nel portare i saluti di benvenuto al prefetto Michele Campanaro designato alla guida della Prefettura di Potenza e a Sante Copponi che guiderà la Prefettura di Matera. Ai nuovi rappresentanti del Governo in Basilicata Cicala, con una missiva, ha augurato buon lavoro, auspicando una proficua collaborazione tra istituzioni.

Il presidente Cicala ha inviato una lettera anche al prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, e a quello di Matera, Rinaldo Argentieri, che lasciano le sedi lucane per guidare il primo la Prefettura di Trieste e il secondo quella di Ferrara. Ai due Prefetti Cicala ha espresso a nome suo e dell’intero Consiglio “Profonda gratitudine per il lavoro svolto nel nostro territorio e per essere stati in questi anni riferimenti fondamentali e preziosi tanto a livello istituzionale quanto personale”.