Giovedì 22 Dicembre riapre il Ristorante “La Romantica”

Lo storico locale Valligiano riapre i battenti e cambia volto: la Romantica 2.0 è quasi realtà.

Tutti noi abbiamo un ricordo legato ad un’estate trascorsa all’ombra del Lago Pertusillo o di una serata in attesa del nuovo anno in una location unica che attrae da decenni molti clienti e turisti anche da fuori regione.

Dopo le difficoltà legate al lungo periodo Pandemico, la “Romantica” riparte, si rinnova e lancia la sua sfida al futuro della Val d’Agri attraverso un progetto ambizioso e tutto da scoprire.

La data dell’ inizio del nuovo corso è Giovedì 22 Dicembre: una serata incredibile e tutta da vivere per inaugurare questo nuovo capitolo della storia de “La Romantica”.

I protagonisti di questa nuova avventura sono due professionisti del settore i quali, nel corso degli anni, hanno conquistato grandi competenze confermate anche dalla stella della Ristorazione Italiana.

Li abbiamo raggiunti per raccogliere qualche anticipazione rispetto a questa bella novità che il nostro giornale ha potuto annunciare in esclusiva assoluta.

La Romantica fa parte della Storia recente di questo territorio, si tratta senza dubbio di una sfida difficile e ambiziosa. Cosa vi ha convinto a rilevare il locale?

“La Romantica è il locale ideale per chi, come noi, vuol dare il massimo nella ristorazione e nell’intrattenimento e rappresenta per la valle e la Basilicata, un grande punto di riferimento che può valorizzare ancora di più il nostro percorso di formazione.”

Qual è il vostro progetto? Punterete di più sugli eventi o la vostra “Romantica” sarà anche un vero e proprio laboratorio enogastronomico?

“Sarà un tutt’uno con gli eventi e la ristorazione. Intendiamo offrire il meglio della nostra idea di cucina senza tralasciare la tradizione ed il patrimonio gastronomico locale. La Romantica sarà sala eventi, ristorante – pizzeria e sala da ballo: dal liscio al caraibico diventando palco e scenario per famiglie e ballerini più o meno professionisti. Vogliamo offrire, inoltre, anche un’alternativa ai giovanissimi in cerca di un locale che sappia replicare le atmosfere dei più blasonati dance club internazionali.”

L’inaugurazione è oramai alle porte, cosa state preparando per Giovedì 22?

“Non possiamo anticiparvi molto per quanto riguarda l’inaugurazione, sarà sotto i vostri occhi una nuova Romantica, ambiziosa, frizzante con tanta buona musica e tutta la nostra energia.”

Che cosa dobbiamo aspettarci per la prossima stagione estiva?

“Per la prossima stagione estiva puntiamo molto sulle danze, balli, concerti, le cene all’aperto e la discoteca con la partecipazione di grandi nomi alla consolle e grandi bartender italiani. Ci saranno ovviamente serate a tema sia in ambito enogastronomico che musicale.”

Un appello finale per i clienti: convinceteli a scommettere sulla nuova “Romantica”.

“La nuova Romantica sarà il varietà di tutta la Val d’Agri, sarà il ritrovo per chi ama la musica e adora ballare, oltre che il luogo ideale per tutti coloro i quali amano la buona cucina”.

Per tutte le informazioni, aggiornamenti e prenotazioni potete seguire il link sottostante oppure contattare questo numero di telefono: 0971 753573

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054229940384