Giovanissimi del Team Bykers Viggiano protagonisti nel Salento

Sabato 3 Luglio giornata di gara per i giovanissimi della Team Bykers Viggiano impegnati nella Varano Bike Kids ottimamente organizzata dalla ASD Salis Bike.

Circa 138 corridori iscritti che si sono cimentati in una piccola pineta alle spalle della piazza intitolata a Domenico Modugno in quel di San Pietro Vernotico (BR) a circa venti kilometri da Lecce.

Dopo gli ottimi risultati nella gara pugliese di Cerignola e quella campana di Ottati continua l’ottimo momento di forma dei giovanissimi corridori che hanno tenuto testa ai coetanei salentini dimostrando ottime capacità tecniche.

Prima delle gare sono stati effettuati due giri di percorso con due ragazzi speciali aventi disabilità tesserati con la ASD Kalos di Lecce che accompagnati da una guida apripista ha fatto emozionare gli spettatori presenti con uno scroscio di applausi dalla prima fino all’ultima pedalata.

Dopo questo toccante momento si è dato inizio alle gare per i giovanissimi atleti della Team Bykers Viggiano e delle altre undici società partecipanti che nonostante una giornata calda non si sono risparmiati dando tutto quello che era nelle loro possibilità ottenendo brillanti risultati.

Nella G6 Femminile (12 anni) primo posto assoluto per Lauria Alessandra del Team Bykers Viggiano che ha battagliato a lungo con i suoi compagni di squadra Racioppi Matteo giunto undicesimo e Iacovino Alessandro giunto al tredicesimo posto.

Nella G3 Femminile (9 anni) podio con il secondo posto per Alberti Mariazzurra del Team Bykers Viggiano in una nutrita batteria che comprendeva 25 partenti

Nella G4 Maschile il duello più entusiasmante ha visto battagliarsi per lungo tempo della gara Carlomagno Nicolò della Team Bykers Viggiano e Manicone Giuseppe del Ciclo Team Matera Sassi che partendo dall’ultima griglia tra sorpassi e contro sorpassi si sono piazzati al secondo e terzo posto dietro il salentino Losacco Daniele dell’ASD Kalos. A completare la prova ottimo sesto posto per Rizzo Emanuele Ruben del Team Bykers Viggiano autore anche lui della rimonta dall’ultima posizione in griglia di partenza.

A margine si è disputata anche la partenza per i promozionali con un nutrito gruppo di bambini di 6 anni a cui hanno partecipato Alberti Angelo e Rizzo Giona Sebastian del Team Bykers Viggiano.

Come sempre i tecnici, gli accompagnatori e i genitori hanno fatto sentire tutto il loro calore incitando tutti i giovanissimi atleti impegnati.

Potrebbe interessarti