Giovani e Imprese al centro di Shell InventaGiovani Basilicata 2023

Nell’incantevole cornice di Teatro Francesco Miggiano a Viggiano si è tenuto oggi l’evento di presentazione della 14esima edizione di Shell InventaGIOVANI, programma di formazione e orientamento promosso da Shell Italia E&P e rivolto ai giovani della Basilicata che intendono avviare un’attività imprenditoriale nella loro Regione.

L’evento, così come l’intero programma, pone al centro i giovani, a partire dal tema della tavola rotonda organizzata da Shell sull’importanza del networking e della rete per le imprese per lo sviluppo del territorio.

Alla presenza di alcuni rappresentanti della Regione Basilicata, di Confindustria Basilicata, dell’Università degli Studi della Basilicata quali patrocinanti del progetto, di Sviluppo Basilicata che supporta il progetto con partecipazione attiva durante i corsi di formazione, del Sindaco del comune di Viggiano Amedeo Cicala e del Country Chair di Shell Italia Marco Marsili ha avuto successivamente luogo una cerimonia di consegna dei diplomi agli 80 giovani che hanno partecipato all’ultima edizione ed è stato annunciato l’avvio di quattro nuove start-up nate negli ultimi 12 mesi.

“Siamo lieti che negli anni il programma Shell InventaGIOVANI, giunto alla 14esima edizione, sia diventato un punto di riferimento per i futuri imprenditori lucani. Grazie alla formazione e ai servizi di consulenza negli anni sono nate 24 nuove imprese e 18 realtà imprenditoriali già costituite hanno ricevuto supporto per il loro sviluppo. ha commentato Marco Marsili, Amministratore Delegato Shell Italia E&P e Country Chair Shell Italia. È interessante sottolineare come queste imprese grazie al networking e alla possibilità di creare relazioni virtuose, hanno avuto negli anni accesso a informazioni, contatti con enti locali, community nazionali e internazionali costruendo così preziose collaborazioni che hanno contributo al successo delle imprese e allo sviluppo del territorio”.

Shell InventaGIOVANI ha dato infatti l’opportunità ai giovani imprenditori lucani di entrare in contatto con realtà internazionali attraverso la sua community e consentito l’accesso ad opportunità di business competition come Shell Top Ten Innovators che, negli anni, ha visto tra i partecipanti e i vincitori alcune delle imprese lucane nate grazie al programma.

Imprese fondate da giovani determinati e preparati, che anche in questo ultimo anno hanno dato vita al proprio sogno imprenditoriale, come ci raccontano le storie di “Layer-Ton”, impresa di progettazione grafica e car wrapping; “Valoroso Automazioni”, impresa di automazione industriale; “Unexpected Italy srl Società Benefit”, società di turismo sostenibile e “Atelier Mina Vagante”, impresa di design, comunicazione ed editoria sostenibile.

Shell InventaGIOVANI, programma di investimento sociale promosso da Shell Italia E&P, è parte del progetto globale Shell LiveWIRE svolto a livello mondiale in 20 paesi dal Gruppo Shell.

Shell InventaGIOVANI propone, a titolo gratuito, attività di formazione e orientamento ai giovani residenti in Basilicata che intendono avviare un’attività imprenditoriale nel territorio della regione. Il programma aiuta i giovani a valutare se l’avvio di un’attività imprenditoriale possa rappresentare una carriera percorribile e realizzabile, ponendo l’accento sulla vocazione territoriale, sulle esigenze imprenditoriali e lavorative della popolazione giovanile lucana ed offre consulenza nella preparazione del business plan, contatti con esperti di settore, enti specializzati in sviluppo economico e banche.

Shell InventaGIOVANI è patrocinato da Regione Basilicata, da Confindustria Basilicata e dall’Università degli Studi della Basilicata ed ha avviato proficue collaborazioni con altri importanti enti che operano sul territorio lucano, come Sviluppo Basilicata.

4 nuove start-up nate negli ultimi 12 mesi

Layer-Ton lanciata da Michele Tafuri, nel 2022, si occupa di progettazione grafica e stampa e di car wrapping. L’attività ha sede a Potenza.

Valoroso Automazioni avviata da Angelo Valoroso, nel 2023, offre consulenza per la progettazione e manutenzione nel settore dell’automazione industriale. L’attività ha sede a Tramutola (PZ).

Unexpected Italy srl Società Benefit fondata, nel 2022, da Elisabetta Faggiana e Savio Losito è un ecosistema di viaggio che fa scoprire l’Italia più vera e autentica attraverso un’app di viaggio, che connette viaggiatori e locali in base a passioni, interessi e personalità. L’attività ha sede a Matera, Bari e in Veneto.

Atelier Mina Vagante, fondata da Grazia Valeria Ruggiero, nel 2023, è uno studio di progettazione di design, comunicazione ed editoria che di recente ha lanciato il brand di moda circolare La Girovaga. L’attività ha sede a Rapolla (PZ).

I numeri di SHELL InventaGIOVANI (gennaio 2010-aprile 2023)

24: attività imprenditoriali lanciate da Shell InventaGIOVANI.

18: aziende costituite prima della partecipazione al programma, supportate per sviluppare ulteriore crescita.

7: giovani attualmente impegnati nello sviluppo della propria futura attività imprenditoriale.

83: partecipanti alla formazione nel 2022 e nei primi mesi del 2023.

1000: giovani partecipanti alla formazione

250: partecipanti ai workshop tematici (Risorse Umane, Marketing, Business Law, Finanza).

Il piano formativo Shell InventaGIOVANI 2023 prevede tre cicli di formazione in aula su temi che spaziano dallo sviluppo e la creazione di un business model alla gestione d’impresa, fino a un mese di business coaching. Il tutto termina con un Investor Pitch Day, evento di chiusura del percorso durante il quale gli aspiranti imprenditori che hanno preso parte al progetto presenteranno il loro business model ad una giuria composta da potenziali investitori, e un Award Day, evento di una giornata dedicato ad una business model competition, durante la quale una giuria valuterà e premierà la migliore presentazione dando accesso ad un mese di mentorship gratuita.