Giovani e agritech: la Basilicata tra le regioni più dinamiche

Negli ultimi anni l’agricoltura lucana sta vivendo una fase di rinnovamento grazie alla spinta delle nuove generazioni. In Basilicata circa il 10% delle imprese agricole è guidato da under 35, una delle quote più alte in Italia e superiore alla media nazionale. Complessivamente sono oltre 1.800 le aziende agricole giovanili attive nella regione, un dato che colloca la Basilicata tra i territori con la maggiore presenza di giovani imprenditori agricoli insieme a Liguria e Valle d’Aosta. Sono i dati più recenti pubblicati da Coldiretti.

Il ricambio generazionale sta portando con sé anche un forte impulso all’innovazione. Molte aziende guidate da giovani stanno investendo in agricoltura digitale, tecnologie per l’uso efficiente delle risorse e nuovi modelli di produzione sostenibile, con l’obiettivo di ridurre consumi di acqua, fertilizzanti ed energia e aumentare la competitività delle filiere agroalimentari locali. Un settore, quello dell’agritech, supportato in Basilicata anche da Eni con il programma annuale di Eni Joule.

Le imprese giovanili, secondo il report di Coldiretti, mostrano anche una maggiore propensione alla multifunzionalità: dalla trasformazione dei prodotti alla vendita diretta, fino ad attività legate all’agriturismo, all’agricoltura sociale e alla valorizzazione del territorio.

C’è da aggiungere che le politiche pubbliche stanno contribuendo a rafforzare questo processo. Il programma regionale di sviluppo rurale prevede infatti misure dedicate all’insediamento di nuovi imprenditori agricoli: solo nel 2025 ben 59 giovani lucani hanno avviato una nuova azienda grazie a incentivi pubblici fino a 60-70 mila euro, nell’ambito di un più ampio programma che sostiene centinaia di nuove iniziative imprenditoriali nel settore primario.

Anche sul piano economico i risultati sono incoraggianti. Le imprese agricole guidate da giovani, in generale in Italia, raggiungono livelli di produttività medi superiori a quelli europei, arrivando a circa 4.500 euro di valore per ettaro, quasi il doppio rispetto alla media dell’Unione europea.

Il dinamismo della Basilicata si inserisce, dunque, in un quadro nazionale che conta circa 50.000 giovani agricoltori e rappresenta un laboratorio interessante, dove innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle produzioni locali si intrecciano con il ritorno dei giovani alla terra.