Giornate Internazionali de I Parchi Letterari 2025 XI° Edizione, dal 18 ottobre al 2 novembre

Anche quest’anno dal Circolo Polare Artico alla Sicilia, dalla Grecia fino al Continente americano, i luoghi di ispirazione dei nostri autori si svelano ai visitatori con tutta la loro carica emotiva. E’ un momento delicato come delicati sono i paesaggi che andiamo a rileggere grazie all’impegno delle Comunità che ci ospitano. Il legame tra uomo e ambiente è richiamato con la forza di parole urlate, sussurrate, scritte, incise e anche cancellate che ci raccontano l’evoluzione e la storia dei Territori che ogni singolo Parco Letterario® intende continuare a proteggere e far conoscere.

Dal 18 ottobre al 2 novembre I Parchi Letterari® Vi aspettano con manifestazioni dedicate, visite, passeggiate naturalistiche, letterarie e poetiche che si aggiungono alle consuete attività quotidiane.

… Qui delle divertite passioni

per miracolo tace la guerra,

qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza

ed è l’odore dei limoni.

Eugenio Montale

I Parchi Letterari sono luoghi dove natura e cultura si intrecciano, generando benessere non solo estetico ma anche psicologico e sociale. Passeggiare nei luoghi narrati da scrittori e poeti significa ritrovare radici, sentirsi parte di una storia più grande, rafforzare i legami con la comunità. In questi spazi, la bellezza diventa un bene comune che sostiene l’identità e la salute interiore.

“Oggi più che mai desideriamo che il lettore disponga di una chiave di lettura che stimoli la visita di luoghi altrimenti considerati solo per il loro panorama: un viaggio reso reale e attuale dall’incontro con personaggi viventi che introducono a un racconto inseparabile dalla località che li ospita. Ma è innanzitutto la consapevolezza da parte di una Comunità del proprio patrimonio materiale e immateriale, della storia, delle tradizioni e delle peculiarità della filiera agroalimentare, l’elemento fondamentale nel lavoro di tutela e salvaguardia del patrimonio paesaggistico. La difesa sociale più avanzata è proprio quella culturale, strumento di sopravvivenza non solo per gli endemismi ma anche per le identità locali” Stanislao de Marsanich, Presidente de I Parchi Letterari

Isabella Morra da Valsinni (Mt – Parco Nazionale del Pollino – Unesco) si racconta a Milano con l’arte di Erminio Truncellito . Un viaggio nel 1500 con musica, racconti e illustrazioni che narrano uno degli episodi più romantici e struggenti della storia della Basilicata che ha nel tempo interessato l’opera di Benedetto Croce e Dacia Maraini. Mentre con Albino Pierro visitiamo la Rabatana di Tursi (Mt), Carlo Levi ad Aliano (Mt) ci apre le porte di una Basilicata meravigliosa anche in digitale con l’inaugurazione del Progetto CHANGES (Cultural Heritage Active Innovation for Nex-Gen Sustainable Society) realizzato in collaborazione con le Università di Bologna e Bari.

I Parchi Letterari vi aspettano con manifestazioni dedicate, visite organizzate, passeggiate letterarie e poetiche che si aggiungono alle consuete attività quotidiane non menzionate in questo programma.

l programmi sono in continuo aggiornamento sulle pagine Facebook e Instagram e nella sezione Eventi dei Parchi Letterari

Visitare un Parco Letterario significa provare quelle sensazioni che ci regala un’opera letta sui banchi di scuola o riscoperta dopo anni. Paesi, giardini, sentieri, campagne, lidi e montagne, paesaggi raccontati in un testo, divenuti con il tempo patrimonio culturale e ambientale da proteggere, sono vissuti come una sorta di viaggio nella letteratura e nella memoria. Cerca il Parco Letterario più vicino.