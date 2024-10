Giornate FAI d’Autunno il 12 e 13 ottobre: le aperture in Val d’Agri

Le Giornate d’Autunno promosse dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS il 12 e 13 ottobre, giunte quest’anno alla XIII edizione, si svolgono sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana.

Le 43 aperture straordinarie proposte dal FAI in Basilicata, dalle Delegazioni e dai Gruppi attivi nella Rete territoriale, che abbraccia idealmente e geograficamente l’intera Lucania, traducono in azione concreta la nostra visione di una valorizzazione del territorio condivisa e partecipata, che rende possibile la narrazione di un ampio e variegato ventaglio di luoghi, grazie all’impegno di uomini e donne, giovani e “meno giovani”, che fanno dono del proprio tempo e delle proprie competenze sperimentate o in formazione, per valorizzare il proprio territorio, per generare sensibilità e crescita culturale, attraverso un’azione coordinata dal FAI centrale, dalla Presidente con i Delegati Regionali, da Capi Delegazione e Capi Gruppo, che efficacemente operano in sintonia con Dirigenti Scolastici, Docenti, Professionisti, Studenti, per raccontare il nostro paesaggio urbano e rurale, montano e marino; per presentare quello splendido affresco che è la Basilicata dei borghi, delle valli dei fiumi, dei centri storici, dei boschi e dei campi che si intrecciano nelle distese verdi e gialle, caratterizzate da una ricca biodiversità vegetazionale e culturale. Attraversare la Basilicata significa percepire questa bellezza e comprendere pienamente il significato di Ambiente come intreccio indissolubile di Storia e Natura.

Le Giornate FAI d’Autunno, infatti, particolarmente quelle che prevedono aperture straordinarie di luoghi all’aperto, costituiscono una bella occasione per coniugare ambiente e salute, per tornare in contatto con la Natura, attraverso l’incontro con i luoghi del nostro territorio, autentici tesori di biodiversità.

Storia e natura, memoria e identità, narrazione e valorizzazione sono parole chiave della missione educativa del FAI, che si realizza attraverso un impegno alimentato da passione e competenze, visione strategica e gestione dei processi, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale globale della Basilicata, in dialogo con le Istituzioni e con il nostro pubblico fidelizzato, ma anche sempre più giovane e nuovo.

Il racconto del nostro paesaggio, dei paesaggi nella declinazione più ampia del termine, prende forma attraverso l’apertura di luoghi presentati da Esperti e da Apprendisti Ciceroni che, da una parte “insegnando” e dall’altra “apprendendo”, condividono conoscenza, alimentando amore verso la propria terra e generando un processo di crescita comune.

Per concludere, in questa 13^ edizione delle Giornate FAI d’Autunno la Basilicata si racconta attraverso 44 aperture straordinarie proposte dalle cinque Delegazioni territoriali e dai Gruppi con il coordinamento della Presidenza Regionale FAI Basilicata e naturalmente dal Bene FAI Casa Noha. Un’ampia opera di valorizzazione attraverso il racconto dei luoghi, attuata grazie al coinvolgimento dei Volontari FAI attivi in Basilicata, delle Scuole, dei Comuni aderenti, delle Istituzioni civili ed ecclesiastiche e dei Privati che rendono possibile il grande evento nazionale promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano anche nella nostra Regione.

Un grande grazie va naturalmente alle Istituzioni e ai Privati che hanno aperto le porte dei loro beni attivando un’azione dialogante e sinergica con il FAI in Basilicata, senza dimenticare il fondamentale ruolo delle Scuole (più di 20), protagoniste in tutta la Regione con gli Studenti narratori Apprendisti Ciceroni (600), e delle Associazioni che hanno contribuito a costruire la nostra tessitura narrativa di valorizzazione del patrimonio culturale.

Dà l’avvio al programma delle Giornate FAI d’Autunno l’evento promosso dalla Presidenza Regionale FAI Basilicata LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – Gli interventi del Nucleo Carabinieri T.P.C. di Bari con competenza su Puglia e Basilicata.

Focus tematico è l’attività del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale in Puglia e Basilicata, con una estensione più ampia dei contenuti relativi alla tutela esercitata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. Questo appuntamento si inserisce nel contesto della collaborazione da anni avviata sul piano nazionale tra Arma dei Carabinieri e FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, in occasione delle Giornate di Primavera e d’Autunno. Venerdì 11 alle 17.00 nella Sala Conferenze dei Musei Nazionali di Matera (Museo Archeologico Nazionale “D. Ridola”)

Gruppo FAI dell’Alta Val d’Agri

Capo Gruppo Egle Messuti

Sant’Arcangelo – Chiesa di San Rocco e Palazzo Sansanelli

Le porte della Chiesa di San Rocco, un prezioso scrigno di arte e storia, saranno per la prima volta aperte con una guida d’eccezione: i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Levi di Sant’Arcangelo. Da lì, i visitatori potranno raggiungere con una breve passeggiata il Palazzo Sansanelli e la sua caratteristica torretta per godere di un’incantevole vista sul paese.

Moliterno – Biblioteca Comunale G. Racioppi

Quanta storia risiede tra le mura di una Biblioteca? Quali processi invisibili si nascondono dietro un servizio tanto prezioso? Qual è il ruolo di una Biblioteca nei piccoli centri culturali locali? La Biblioteca Comunale “G.Racioppi” vi attende a Moliterno dove, tra manoscritti antichi ed ultime uscite in libreria, ospiterà una visita imperdibile, impreziosita con la testimonianza diretta delle storiche bibliotecarie, i racconti dei Volontari FAI e le opere di una mostra dedicata al femminile, eccezionalmente esposta tra gli incantevoli scaffali di parole.

SITO INTERNET FAI BASILICATA