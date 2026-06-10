Giornate Europee dell’Archeologia al Parco Archeologico di Grumentum

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Museo archeologico nazionale dell’alta Val d’Agri e il Parco archeologico di Grumentum offriranno la possibilità di scoprire diversi aspetti dell’archeologia grumentina attraverso iniziative culturali, eventi, spettacoli e visite guidate.

Venerdì 12 giugno, alle 19,30. Evento organizzato nell’ambito del progetto “Tesori lucani – alla scoperta dei musei della Basilicata”, dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico dei territori afferenti al Museo: al teatro romano andrà in scena LE TROIANE – Viaggio nel tempo tra luoghi e parole, tragedia di Euripide messa in scena dai ragazzi del Liceo Classico “N. Carlomagno” di Lauria, a compimento di un progetto di “Formazione Scuola-Lavoro” che ha visto la compartecipazione dell’IIS N. Miraglia di Lauria e la Direzione regionale Musei nazionali di Basilicata (Museo archeologico nazionale dell’alta Val d’Agri)

Sabato 13 giugno, a partire dalle 9 e fino alle 13, il personale del Museo vi accompagnerà alla scoperta del Museo e del Parco, con specifico focus sugli spazi allestiti in occasione del progetto “La Val d’Agri in mostra”, realizzato con UNITRE di Viggiano.

Domenica 14 giugno, il Parco archeologico di Grumentum ospiterà una delle iniziative degli ECO DAYS, il festival, promosso da Unpli Basilicata dal 12 al 14 giugno con l’obiettivo di promuovere un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sulla partecipazione delle comunità e sulla valorizzazione delle identità territoriali. In particolare, alle 17 è previsto l’evento: “Voci dal mondo antico”, un reading di testi latini, epigrafi e racconti di viaggio volti a evocare la natura e la storia della valle.

Vi aspettiamo a Grumentum!