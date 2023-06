Giornate Europee dell’archeologia a Grumentum: guide multilingue per la Val d’Agri

L’iniziativa delle “Giornate Europee dell’Archeologia – GEA 16/18 giugno 2023” è coordinata in Europa dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva e in Italia dal Ministero della Cultura ed è volta a promuovere il patrimonio archeologico e far conoscere il lavoro dell’archeologo. Il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri – Parco Archeologico di Grumentum prende parte alle “Giornate Europee dell’Archeologia” attraverso un evento che vedrà protagonisti gli studenti della Val d’Agri.

Venerdì 16 giugno, alle 15:30, la Direzione Regionale Musei della Basilicata (Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri) e l’IIS “G. Peano” di Marsico Nuovo, indirizzo Linguistico, presentano l’evento conclusivo del POC “Guide multilingue per la Val d’Agri” presso la Sala Conferenze del Museo, sviluppatosi nel corso di un PCTO al Museo da parte degli studenti del Liceo linguistico. Interverranno il Sindaco di Grumento Nova Antonio Imperatrice, la Dirigente Scolastica Serafina Rotondaro, il Presidente regionale UNPLI Basilicata Vito Sabia e il direttore del Museo e del Parco Francesco Tarlano, oltre ai docenti del Liceo coinvolti nel progetto.

Il pomeriggio ricco di attività proseguirà, a partire dalle 16:15, nel Parco Archeologico di Grumentum con l’illustrazione del percorso guidato multilingue a cura degli alunni. I ragazzi del Liceo, che hanno tradotto in inglese, francese e spagnolo i contenuti dei supporti fisici e multimediali, accompagneranno i visitatori alla scoperta dei monumenti di Grumentum illustrandone caratteristiche e funzioni in italiano e in lingua straniera. In seguito, sarà possibile assistere alla presentazione dei borghi dell’Alta Val d’Agri, in collaborazione con le Pro Loco del Consorzio CONPLAS, e ad un intrattenimento musicale curato dagli studenti.

Infine, sarà presentato un percorso di gioco all’interno del Foro: “Antiquitas: ludus Grumenti”, durante le attività, ideate dagli studenti, saranno coinvolti i visitatori del Parco.

Una giornata da trascorrere insieme nell’antica città di Grumentum all’insegna dell’archeologia, dell’accessibilità e dell’apertura a nuove frontiere. Vi aspettiamo numerosi!