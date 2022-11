Giornata regionale contro gioco d’azzardo, a Paterno si inaugura lo Sportello d’ascolto

In occasione della Giornata regionale per la lotta alla dipendenza da gioco da azzardo patologico, approvata nel 2019 su iniziativa della consigliera regionale Sileo, a Paterno si inaugurerà lo Sportello di ascolto per supportare chi è entrato nel tunnel della dipendenza dal gioco.

Una piaga sociale questa che non accenna ad arrestarsi e che nelle comunità più piccole acuisce le problematiche dell’isolamento. Lo Sportello di ascolto, in una azione sinergica tra Amministrazione comunale e Osservatorio regionale, vuole porsi quale strumento facilitatore di un percorso di consapevolezza circa i danni causati dalla dipendenza e sull’importanza di autodeterminarsi per vivere una vita sana con se stessi e con gli altri.

Nel corso della giornata saranno premiati dal Prefetto di Potenza gli studenti che hanno contribuito alla riflessione con la stesura di temi sulla traccia “Adolescenti in gioco! La ricerca di me e il ruolo del gioco: quando il divertimento diventa dipendenza”.

Saranno presenti alla celebrazione della giornata il Sindaco di Paterno, Tania Gioia, l’Assessore comunale alle politiche sociali, Rossana Briglia, la Consigliera regionale e presidente dell’Osservatorio Gap, Dina Sileo, il Presidente dell’associazione Famiglie Fuori Gioco, Michele Cusato, il Sindaco di Marsicovetere e rappresentante dell’Anci, Marco Zippari, il Direttore del Dipartimento di salute mentale dell’ASP, Pietro Fundone, il Parroco di Paterno, Don Shibù Sebastian e il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro.

Appuntamento alle ore 10:00 di venerdì 2 dicembre nella Sala Consiliare del Comune di Paterno.