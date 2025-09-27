Giornata Mondiale del Turismo 2025: Un Futuro di Trasformazione Sostenibile

Il 27 settembre ci ritroviamo a celebrare la Giornata Mondiale del Turismo, una ricorrenza internazionale inaugurata dalle Nazioni Unite nel settembre del 1979. Quest’anno, il tema scelto è “Trasformazione sostenibile”, un messaggio cruciale che invita a riflettere sulle sfide contemporanee del settore turistico.

“In un contesto in cui l’overtourism ha sollevato questioni significative riguardo alla sostenibilità e all’integrità dei luoghi visitati, emerge l’urgenza di promuovere destinazioni meno conosciute, spesso dimenticate, a beneficio di quelle affollate. La ricerca di esperienze autentiche e immersive, che rinforzino la connessione con il mondo circostante, rappresenta una priorità crescente per i viaggiatori moderni. Questi temi stanno guadagnando sempre più attenzione e si prevede che influenzeranno le dinamiche turistiche nei prossimi anni”.

In questo scenario, “Borghi Eccellenti Lucani” (BEL) si distingue per il suo impegno nella valorizzazione dei luoghi “non troppo noti”. I nostri piccoli borghi, immersi nella bellezza del territorio lucano, stanno emergendo come ‘mete intriganti” che suscitano la curiosità dei visitatori. Questa scelta di unirsi in una Rete di Cooperazione Turistica nasce da una consapevolezza condivisa: la singola eccellenza di un borgo rappresenta un valore aggiunto per tutti gli altri.

Abbiamo già siglato importanti protocolli d’intesa con APT Basilicata, CAI Basilicata e stiamo portando avanti altre interlocuzioni strategiche. È fondamentale sottolineare che BEL non si configura come un’etichetta di qualità, ma piuttosto come un percorso comune di consapevolezza e crescita, fondato su progetti territoriali e obiettivi condivisi.

Siamo lieti di invitare altri borghi a unirsi al nostro cammino verso una valorizzazione sostenibile del turismo. Insieme, possiamo contribuire a costruire un futuro in cui le destinazioni meno conosciute possano fiorire, offrendo esperienze autentiche ai visitatori e garantendo la salvaguardia delle nostre comunità e dei loro patrimoni culturali e naturali.

Il coordinamento BEL