Giornata mondiale Alzheimer, a Venosa screening gratuiti

Il Centro per i disturbi cognitivi e demenze dell’ospedale di Venosa partecipa alla due giorni della trentesima Giornata mondiale Alzheimer che si terrà il 21 e 22 settembre. Presso la struttura della cittadina oraziana, nella giornata di giovedì l’equipe del Nucleo Alzheimer effettuerà screening gratuiti delle funzioni cognitive per utenti di età superiore ai cinquant’anni, mentre venerdì sarà attivo l’info-point in cui gli utenti troveranno personale qualificato per la divulgazione delle informazioni e l’invito alla diagnosi preventiva della demenza. Contestualmente verranno presentati i servizi attivi presso il Presidio Ospedaliero di Venosa. Nel pomeriggio verrà invece proiettato il film “Nulla è come sembra”, a conferma del fatto che l’Alzheimer cambia interiormente chi ne è affetto, comportando un progressivo decadimento delle funzioni cognitive ed in primis della memoria. La malattia insorge più frequentemente dopo i 65 anni di età e colpisce sempre più spesso le donne. In Italia secondo stime dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) circa 1.400.000 persone soffrono di demenza (di cui circa settecentomila persone sono malati di Alzheimer). La Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s disease international (Adi), si pone come obiettivo quello di supportare la conoscenza di questa patologia e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di affrontare la malattia a livello socio-sanitario e assistenziale.