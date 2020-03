Giornata in memoria delle vittime di mafia con la campagna social di Libera

Il 21 Marzo è la giornata della memoria e dell’impegno in memoria delle vittime innocenti delle mafie.

Ogni anno, in quello che rappresenta il primo giorno di Primavera, l’Associazione “Libera” promuove il ricordo di tutte quelle persone rimaste vittime della violenza mafiosa.

Quest’anno ricordiamo tutte le vittime innocenti con una modalità nuova, ma sempre sentita e sincera.

Intendiamo creare un racconto di memoria collettiva, creata dai nostri volti e dai nomi delle vittime innocenti delle mafie che ricordiamo con la campagna 21 marzo social.





Oggi, in cui si celebra, anche, la giornata internazionale della poesia, desideriamo lanciare un augurio a tutte le donne e tutti gli uomini per poterci ritrovare e riabbracciare al più presto.

Per noi non si tratta di una memoria generica, astratta, ma di una memoria concreta, ecco perché l’atto più importante è senza dubbio rappresentato dalla certezza di aver ricordato i nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie. Questo nostro gesto significa mettere la propria libertà a servizio degli altri, impegnarsi per liberare chi ancora libero non è, mettersi in gioco, desiderare la pace, ribellarsi al sonno delle coscienze, non rassegnarsi alle ingiustizie, non credere che la povertà sia una fatalità.

<< … Domani tornerò, magari con le rughe sul volto

ma negli occhi e nel cuore la voglia

di rispondere ancora al desiderio di amarci … >>